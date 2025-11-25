Sagunt desmonta mitos sobre la violencia sexual

Más de cuatrocientos jóvenes del municipio han participado en las 26 visitas guiadas organizadas por las técnicas de la Concejalía de Igualdad a la exposición ¿Qué llevabas puesto? Desmontando patrones sobre la violencia sexual, una propuesta que se enmarca dentro de la programación del 25N y que "busca cuestionar y desactivar los discursos que culpabilizan a las víctimas de agresiones sexuales", según afirman desde la organización.

El alumnado de 3º y 4º de la ESO de los institutos IES Clot del Moro, María Moliner, Jaume I, Número 5 y Camp de Morvedre ha tenido la oportunidad de recorrer la muestra y participar en un diálogo pedagógico sobre la violencia de género. Durante las visitas, las técnicas municipales han guiado a los grupos para interpretar cada pieza expuesta y reflexionar sobre los estereotipos que persisten en torno a la violencia sexual.

La exposición reúne los testimonios de ocho mujeres que fueron agredidas sexualmente y exhibe la ropa que llevaban puesta en el momento de las agresiones. El objetivo es evidenciar que la responsabilidad nunca recae en la víctima y desmontar los patrones de la llamada “cultura de la violación”.

¿Qué llevabas puesto? Desmontando patrones sobre la violencia sexual permanecerá abierta al público en el Centro Cívico Antiguo Sanatorio de Port de Sagunt hasta el 28 de noviembre, ofreciendo a la ciudadanía un espacio para la reflexión y la concienciación.

Proyección local

El área de Igualdad de Sagunt ha diseñado una programación extensa para este 25 de noviembre bajo el lema “Masclisme al fem, feminisme al carrer”. A través de vallas publicitarias en toda la ciudad, ilustraciones provocadoras y pegatinas repartidas en comercios adheridos al Pacto Ciudadano contra la Violencia de Género.

Asimismo, más allá de la exposición central, se han programado diversas actividades formativas y de sensibilización en la comarca: "habrá talleres de autodefensa feminista dirigidos tanto a jóvenes como a adultos, así como charlas impartidas por expertas en violencia de género, con el propósito de dotar a la comunidad de herramientas prácticas para responder a comportamientos machistas", afirman desde el consistorio.

Reacción social

Desde los sectores educativos valoran muy positivamente la exposición, al considerar que "permite abordar un tema tan complejo como la violencia sexual desde un enfoque educativo y preventivo, no solo reactivo", aseguran desde los institutos. Asimismo, colectivos feministas del Camp de Morvedre elogian "el hecho de que las jóvenes generaciones puedan plantearse preguntas incómodas y recibir respuestas fundamentadas, contribuyendo así a cambiar mentalidades", aseguran desde la organización.

El ayuntamiento confía en que "este tipo de iniciativas se conviertan en una línea habitual de trabajo con los institutos, reforzando la colaboración entre la concejalía de Igualdad y los centros educativos para seguir construyendo una comunidad más consciente y comprometida con la igualdad", añaden desde el consistorio.