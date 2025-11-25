Amigas Supervivientes pide pulseras antimaltrato para todos los condenados

La tecnología se ha convertido en uno de los grandes pilares de la lucha contra la violencia machista, pero ¿qué ocurre cuando fallan las herramientas, como ha ocurrido recientemente con las pulseras antimaltrato? En el Camp de Morvedre, la Asociación Amigas Supervivientes confirma la inquietud ante las noticias aparecidas sobre estos errores tanto a nivel nacional como autonómico, si bien tanto la entidad como el área de Igualdad de Sagunt admiten desconocer que haya habido casos en Sagunt donde se hayan producido incidencias de este tipo.

Desde la asociación afirman que "las mujeres que dependen de este tipo de dispositivos viven constantemente en un estado de alerta, sin saber en qué momento va a saltar la alarma y van a estar en peligro de nuevo. Si a eso le sumamos la inseguridad de que puede fallar, condenas a la mayoría de ellas a recluirse en casa", destaca Mayte Lafuente, presidenta de la asociación, en relación a estas herramientas que permiten vigilar el cumplimiento de una orden de alejamiento y funcionan con dos dispositivos, la pulsera, que la lleva la persona agresora (quien tiene impuesta una orden judicial) y un terminal receptor, que lleva la víctima, para avisarla si el agresor entra en la zona de exclusión fijada por un juez.

Para la presidenta de 'Amigas Supervivientes', "es como si fueran ellas las que tienen que estar privadas de libertad". Añade que "si los datos que proporcionan estos dispositivos no son los correctos también pueden influir erróneamente en las decisiones judiciales". Por ello, incide en que el servicio debería contar "con la inversión de dinero que hiciera falta y estar siempre bien controlado para subsanar los errores que puedan tener lo antes posible". "Detrás de cada dispositivo está la vida de una mujer, es demasiado importante para permitir que fallen o sean manipulados por los maltratadores", agrega su presidenta.

Evento de Amigas Supervivientes. / Daniel Tortajada

Al igual que hacen otras asociaciones, desde Amigas Supervivientes se pone el foco en que los lleven los agresores, todos aquellos que estén condenados independientemente de si tienen una orden de alejamiento o no. "Se tendrían que poner a todos los maltratadores que son condenados y están en la calle. Creo que es más efectivo que una orden de alejamiento, que no deja de ser un papel y que físicamente no impide que un maltratador se acerque a la víctima", opina Mayte Lafuente. "Tendrían que utilizarse más estos dispositivos. Por supuesto con la garantía de que funcionen bien. Y evidentemente no dejar en manos de los propios maltratadores que sean ellos los que recarguen las baterías", añade.

La entidad denuncia además que "los recursos insuficientes por falta de financiación, protocolos que no se actualizan, y víctimas que siguen sintiéndose desprotegidas revelan que el reto no está solo en vigilar a los agresores, sino en garantizar una respuesta eficaz".

Si se necesita apoyo emocional, asesoramiento jurídico o acompañamiento especializado, el Servicio público de la Generalitat para víctimas de delitos, incluido violencia de género, se puede encontrar en la avenida Dr. Palos, 27 esquina C/ San Cristóbal, de Sagunt. O llamar al teléfono 016 a nivel estatal.