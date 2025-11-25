Atracan a dos vendedores de la ONCE en Sagunt en solo cuatro días

Dos vendedores de cupones de la Organización Nacional de Ciegos (ONCE) han sido atracados en plena calle en Sagunt en solo cuatro días.

El último suceso se produjo este sábado en pleno casco antiguo poco después de las 16 horas. Dos encapuchados que se cubrían el rostro con gafas de sol intimidaron a un empleado y tras ponerle una navaja en el cuello, le amenazaron con cortárselo si no accedía a sus pretensiones y les daba el dinero en metálico que llevaba, según ha podido saber Levante-EMV.

Los atacantes eran dos jóvenes con acento español que huyeron a toda prisa del lugar una vez logrado su objetivo.

Ya unos días antes, concretamente el miércoles de la semana pasada, una vendedora de cupones había sido atracada en el barrio de Baladre.

En su caso fue un hombre el que la amenazó con un objeto poco antes de las 19,30 horas y le exigió tanto el dinero como su mochila, como han confirmado fuentes policiales.

Mochila recuperada

Tras ser alertados, agentes de la Policía Nacional pudieron recuperar enseguida la mochila debajo de un vehículo, en un lugar cercano, ya que la mujer le había puesto un localizador por precaución. Gracias a ello, pudo recuperar los cupones y todos sus objetos, a excepción del dinero en metálico, que había desaparecido.

Aunque por suerte ninguno de los vendedores resultó herido, no hay duda del mal trago que sufrieron.

Ante lo ocurrido, desde la ONCE se ha instado a sus vendedores a extremar las precauciones y no llevar grandes cantidades en metálico.

El Cuerpo Nacional de Policía investiga los hechos y no descarta que puedan tener relación.