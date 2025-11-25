El número de mujeres que necesitan teleasistencia bate récords en Sagunt

La cifra de mujeres maltratadas que se ven obligadas a usar teleasistencia ha batido un triste récord en Sagunt en apenas un año durante el periodo que va desde el 1 de octubre de 2024 al pasado 30 de septiembre.

Más de cien han tenido que empezar a utilizar en ese tiempo el Servicio Telefónico de Atención y Protección para Víctimas de la Violencia de Género (Atenpro) que les ofrece apoyo psicosocial y protección las 24 horas del día, según los datos que maneja la delegación municipal de Igualdad. En concreto, son 125 las que han debido dar este paso para intentar sentirse más seguras en su día a día pues este dispositivo con forma de teléfono móvil cuenta con un botón de emergencia conectado a un centro de atención de Cruz Roja lo que permite recabar ayuda de forma rápida, incluso de fuerzas de seguridad si es necesario.

Esta cifra supera en un 31,6% las 95 altas de este tipo que se produjeron el año pasado, pero sobre todo crece un 177,8% respecto a 2023 al tener en cuenta que entonces fueron 45, al analizar siempre el periodo que va desde el 1 de octubre de 2024 a 30 de septiembre.

Terminal del servicio de telesiastencia Atenpro. / Ayuntamiento de Sagunt

El incremento en el uso de ese servicio se ha producido tanto en las altas nuevas como en las activas, hasta arrojar niveles sin precedentes en la ciudad. "Nunca se habían tenido tantos casos", admiten a preguntas de Levante-EMV desde el área municipal de Igualdad. De hecho, a finales del pasado mes de septiembre, las mujeres que lo tenían en marcha habían aumentado un 37,8% respecto a 2023 pues eran un total de 135 cuando hace dos años eran 98.

Requisitos

El terminal de Atenpro se puede solicitar en distintos casos. De hecho, el Ministerio de Igualdad y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) acordaron ampliar su ámbito para atender con él a las víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres, algo que se aplica desde enero de 2024. Esto hace que puedan acceder a él las mujeres, así como sus hijos e hijas, que hayan sufrido violencia de género, violencias sexuales, trata con fines de explotación sexual o violencia en el ámbito familiar, entre otras, siempre que se cumplan los requisitos de acceso que se especifican en un protocolo. Ahora, a diferencia de lo que ocurre con las pulseras antimaltrato, este servicio no depende de que lo dicte un juez ni necesita una orden de alejamiento. Se ofrece a las víctimas como herramienta de apoyo. «Hace una función de acompañamiento», admiten desde el área de Igualdad.

Participantes en una manifestación del 25-N en Sagunt. / Tortajada

Más de mil atenciones

El departamento municipal también ha dado apoyo a otros casos en el último año hasta llegar a las 1.003 atenciones que han beneficiado a 242 mujeres, sobre todo, en momentos especialmente sensibles en los que crecen los casos como después de las vacaciones de verano y en Navidad. En este periodo, su asesoría jurídica tampoco ha parado hasta llegar a las 358 atenciones y su equipo psicológico ha estado al lado de 92 mujeres, si bien de todas esas, 57 eran personas ya tratadas otros años pero que han necesitado volver a recibir apoyo.