El Festival de Cómic Splash conmemorará los 50 años de democracia

La XII edición del Festival del Cómic de la Comunitat Valenciana Splash conmemorará el 50 anverdario de la llegada de la democracia. Esta nueva cita, que organiza la Concejalía de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Sagunt junto con el Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ), se inaugurará este viernes 28 a las 17:30 horas y se desplegará por el futuro museo industrial del Port de Sagunt hasta el domingo 30.

Esta fiesta de la novela gráfica contará con estands de diecisiete editoriales, así como con la participación de unos cincuenta autores y autoras de cómics. Dentro de la programación destaca la presentación de las últimas publicaciones de algunos de los autores invitados, así como la Gala de Premios Splash 2025 (sábado 29, a las 20 horas).

Festival

El Festival Splash albergará la exposición de viñetas Pessimisme realista i idealisme optimista, una recopilación de collages y grabados a cargo de Yeyei Gómez, ganadora del Premio Humor Gráfico de la presente edición del festival. También podrá visitarse la colección de humor satírico Mongòlia vs Feixisme 2.0 y exposición sobre la revista La Traca, Humor en temps de guerra.

A nivel cinematográfico, se proyectarán tres películas: El pequeño vampiro (sábado 29 – 11:30 horas), La furgo (sábado 29 – 19 horas) y Garfield La Película (domingo 30 – 11:30 horas).

Cartel del festival. / Ayuntamiento de Sagunt

Asimismo, a lo largo del festival también se han programado cuatro actuaciones musicales: Superherois Valencians (viernes 28 – 12 horas), Street Five (viernes 28 – 19 horas), Guillem & Manel (sábado 29 – 18 horas) y La Luna de África (domingo 30 – 13 horas). Cabe destacar que durante los tres días se organizarán una gran variedad de actividades, talleres y juegos infantiles.

Premios

El plato fuerte será la entrega de los Premios Splash 2025, cuya gala se celebrará el sábado 29 de noviembre a partir de las 20 horas. La relación de galardones incluye autores, autoras y obras tan importantes como Un oscuro manto (Mejor Obra Nacional), publicado en Norma Editorial por Jaime Martín; Lo que más me gusta son los monstruos 2 (Mejor Obra Internacional), publicado en Reservoir Books por Emil Ferris; Etileno (Premio Entender el Presente), publicado por Carmen B. Mikelarena; la autora del cartel de la presente edición del Splash, Candela Sierra (premio Sento Llobell al Talento Joven); Yeyei Gómez (Premio Humor Gráfico); Aguagym (Mejor Álbum de No Ficción) publicado en Garbuix Books por Marina Sáez; El designio (Mejor Guion), publicado en Autsider Cómics por Javier Pérez Andújar; Un barbero en la guerra (Premio María Pérez Lacruz de Memoria Histórica), publicado en Lumen por María Herreros; la autora, ilustradora y fotógrafa Laura Pérez Vernetti (Premio Una vida de viñetas); el medio digital especializado en cultura japonesa Ramen Para Dos (Premio Divulgación); y el programa Territorio 9 de RNE dirigido por Javier Alonso Fernández (Premio Mass Media).