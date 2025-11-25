Las jornadas templarias de Petrés superan todas las expectativas

Las III Jornadas Templarias de Petrés han superado todas las expectativas. Así lo ha trasladado la concejala de Cultura y Fiestas, Asun Borrás, quien destacaba la gran afluencia de personas a la cita, así como el impacto económico que ha supuesto para el municipio. "Contábamos a las personas por cientos. Muchos espectáculos estuvieron abarrotados de gente, fue algo increíble. Podemos decir que la mejor edición hasta ahora".

La economía local también se ha resentido con datos muy positivos, ya que "los bares nos han trasladado que han tenido más trabajo que en muchos días de verano, la mejor época para ellos; algunos incluso llegaron a vaciar sus neveras y también el horno que no paró de vender, con momentos de cola", contaban a Levante-EMV. A esto se suman los comerciantes del mercado medieval, un mayor número que en años anteriores, donde "algunas paradas tuvieron que cerrar antes de tiempo porque agotaron existencias, como la cerveza artesana y los torreznos artesanos", añadía Borrás.

Espectáculo de fuego en la plaza. / Ayuntamiento Petrés

IV edición

Los datos aseguran una IV edición y en las mismas fechas , ya que el cambio de octubre a noviembre "viene para quedarse. No hay ninguna oferta de mercado medieval en las proximidades de Petrés y son buenas fechas; hace bien tiempo todavía y está próximo a las Navidades donde ya entra el gusanillo de las compras", adelantaban desde la organización, además del buen desarrollo y la estupenda oferta de actos que presentaban estas jornadas con mucha vistosidad como las justas medievales o los torneos.

Prohibición Cetrería

Sin embargo, no todo fue posible, ya que la Gripe Aviar impidió la cetrería en las jornadas, tal y como anotaba el programa, tras la negativa de la conselleria de Agricultura y una notificación de Sanidad que prohibió además a otros animales de granja como las ocas, dada la proximidad al Marjal dels Moros y el riesgo que esto supone.

Esta circunstancia obligó al ayuntamiento a elaborar un comunicado para dar conocimiento a los vecinos de lo que les había remitido la administración autonómica. Finalmente, la ausencia de la cetrería se cubrió con espectáculos en la plaza que abarrotaron de gente la misma.

Mercado medieval. / Ayuntamiento Petrés

La concejala asegura que esta circunstancia no alteró el desarrollo de las jornadas, que valora de forma muy positiva. "Estamos muy contentos con el resultado, ha venido gente de distintos lugares de la Comunidad Valenciana. Hemos visibilizado Petrés y sobre todo, reactivado nuestra economía", terminaba la edila.