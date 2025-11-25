Nuevos problemas para el colegio de Albalat dels Tarongers tras cinco años en barracones

El Ayuntamiento de Albalat dels Tarongers denunciará a la empresa constructora del nuevo colegio Tirant Lo blanc, por "incumplimiento de contrato", tal y como ha anunciado la alcaldesa, María Asensi. Un centro educativo, que debía estar acabado para el curso 22-23, después de que las obras, con un plazo de ejecución de 9 meses, comenzaran en septiembre de 2021, tal y como ha venido contando Levante-EMV.

Desde aquel momento mucho ha llovido, pero lo cierto es que los alumnos de este centro llevan cinco años en aulas prefabricadas a la espera de una nueva escuela, un proyecto inacabado al que se le siguen sumando problemas.

Este retraso importante en la finalización del colegio se visibilizó este jueves en la protesta por los recortes educativos que se realizó en Port de Sagunt y en la que se pudo ver una pancarta en referencia a los cinco años en barracones de los y las alumnas de Albalat, con la que se pedían soluciones.

Desde la Asociación de familias de alumnos (AFA) se calificaba el asunto de "intolerable". "La situación de los niños y niñas no es la deseable, era para menos de un año y ya llevan cinco en unas condiciones indignas. Pese a que la instalación de aulas prefabricadas ha mejorado la situación, es insuficiente. Desde el centro, las familias y el Consell escolar no sabemos qué mas se puede hacer para que la situación cambie y se ofrezca un espacio digno para el alumnado y los docentes. Este es el quinto curso así y creemos que ya está bien", comentaba Sara Sebastián, medre de alumna, miembro del Consejo escolar y representante del AFA.

Rescindir el contrato

De momento, el ayuntamiento ha hecho un primer intento por rescindir el contrato con la empresa constructora de manera unilateral, procedimiento que aún no se ha hecho efectivo al no cumplir con los plazos, lo que ha obligado al consistorio a tener que retomarlo. Trámites que según la alcaldesa, ya han sido ratificados por el pleno y por la propia conselleria. Un paso que se da después de que la sociedad mercantil decidiera paralizar las obras tras la negativa del ayuntamiento a hacer una revisión de precios "cuando la empresa solo llevaba una tercera parte de la obra ejecutada". Una falta de entendimiento que se llevará hasta la justicia, tal y como ha avanzado la propia alcaldesa, María Asensi.

Protesta por el colegio. / LEVANTE-EMV

Aunque esta acción de denuncia ha generado muchas incógnitas sobre la finalización del colegio, bajo el temor de que el litigio pudiera prolongar todavía más el fin de la obra, Asensi ha lanzado un mensaje con un objetivo tranquilizador, en el que aclara que la justicia irá por un lado y la construcción del colegio, por otro. A este respecto, ha adelantado a este diario que "ya se está trabajando en una nueva licitación", no exenta de complicaciones también. "El problema que tenemos ahora es que desde que el proyecto se licitó, la mano de obra y los materiales han subido mucho y no hay dinero para terminar la obra. Hay que volver a dotar al colegio de más fondos", tal y como explica que ha trasladado ya a la Conselleria de Educación, la propia alcaldesa. Pero además, "el colegio, tal y como estaba planteado se nos ha quedado pequeño en seis años y ahora necesitamos un nuevo edificio colindante al que se estaba construyendo, solo para infantil", añadía. Peticiones que, sin duda, van a generar nuevos retrasos en la finalización de este equipamiento.

El incremento de número de alumnos también llevó a Albalat a solicitar un aula prefabricada más y otra para comedor, que fueron denegadas ante "la prioridad de la dana", asegura la primera edil que le contestó la conselleria.

Goteras

Pero por si fuera poco, el auditorio donde han sido trasladados los estudiantes y permanecen desde hace cinco años, presenta goteras, por lo que "vamos a trasladar el comedor a la zona de la piscina", que está pegada al polideportivo y auditorio, afirma Asensi.

Por otro lado, la alcaldesa anuncia que las obras para reparar las goteras de este edificio municipal "van a ser inminentes".