Sagunt alza la voz contra la violencia machista «en la guerra y en la paz»

Sagunt ha vuelto a salir a la calle este martes, 25 de noviembre, en una multitudinaria manifestación contra la violencia machista que ha recorrido el centro de la ciudad. Colectivos feministas, jóvenes, asociaciones, representantes institucionales, niños y ciudadanía en general participaron en una marcha que arrancó con la lectura de algunos de los nombres de mujeres asesinadas en España a lo largo de 2025; un listado que acabaron de recitar en otros momentos de la marcha.

En el manifiesto preparado por la Coordinadora Feminista del Camp de Morvedre se recordó que, solo este año, 39 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o exparejas, mientras que los feminicidios elevan la cifra hasta 93 víctimas y, desde 2003, el número asciende a 1.334 mujeres asesinadas. Sin embargo, este 25N la capital del Camp de Morvedre ha querido mirar también más allá de sus fronteras: Se ha centrado gran parte del mensaje en el sufrimiento extremo que padecen millones de mujeres en contextos de guerra.

Objetivo de torturas

El documento denuncia que en países como Siria, Somalia, Yemen, Sudán, República Democrática del Congo o Palestina, las mujeres siguen siendo objetivo de torturas, violaciones colectivas, desapariciones, matrimonios forzados y desplazamientos masivos.

Tal y como subraya el manifiesto, las niñas tienen "un 90% menos de probabilidades de acceder a la educación en zonas en conflicto, y muchas acaban atrapadas en redes de explotación o reclutadas como niñas soldado", afirman desde el colectivo. "Los daños colaterales tienen nombre de mujer", recoge el texto, que alerta de la utilización sistemática de la violencia sexual como arma de guerra y mecanismo de terror.

La marcha ha estado marcada por un fuerte mensaje antimilitarista y de denuncia del negocio armamentístico global. El manifiesto señala que la industria de defensa española generó en 2023 casi "38.000 millones de euros en ventas" y critica la financiación que reciben estas empresas por parte de grandes entidades bancarias y proyectos universitarios.

"Ni una menos"

Durante la manifestación, los cánticos de "Ni una menos" y "No es un caso aislado, es el patriarcado" han acompañado un recorrido cargado de emoción y reivindicación junto a otros como "Ni una dona més victima de guerra". Las participantes han recordado que las guerras "pasan, pero las heridas de las mujeres permanecen, las consecuencias físicas y mentales de estas agresiones dejan huellas emocionales y físicas imborrables, en ellas y en sus comunidades", y han exigido políticas efectivas, más recursos y una implicación real de toda la sociedad en la eliminación de las violencias machistas.

Desde la Coordinadora Feminista añaden que este 25 de noviembre defienden un "feminismo antimilitarista, antifascista, decolonialista y solidario internacionalista". La marcha ha finalizado con un mensaje rotundo: "Que ninguna mujer, aquí ni en ninguna parte, ni en paz ni en guerra, sea violentada, violada o asesinada. Ni una más".

Para dar por finalizada la jornada, el acto ha concluido con una performance preparada por el alumnado del IES Clot del Moro, que ha centrado su intervención en la visibilización y concienciación para la ciudadanía de las distintas formas de violencia machista.

La actividad ha cerrado una jornada marcada por un ambiente reivindicativo en la que el Camp de Morvedre y Sagunt en concreto, volvieron a mostrar su compromiso con el Día Internacional Contra las Violencias Machistas y la defensa de los derechos de las mujeres. Los actos continúan en el municipio y la comarca con un amplio programa tras el 25N.