Sagunt concluye una inversión de más de 2 millones de euros

Las obras para la renovación de las calles Caballeros, José Lerma y Gilet han finalizado al fin en Sagunt tras una inversión municipal de más de 2 millones de euros y meses de trabajos que han superado los plazos previstos inicialmente pues la intención original era que acabaran hace medio año, es decir, el pasado mes de mayo.Esto último no ha evitado críticas vecinales de los afectados por las molestias generadas hasta dar forma a una intervención integral que ha incluido tanto la sustitución de las infraestructuras hidráulicas como el cambio del pavimento.

El concejal de Mantenimiento y Aguas, Javier Raro ha puesto el acento en ese doble objetivo conseguido. "Con estos trabajos hemos atendido una reivindicación del vecindario" pues se "actualiza la red de saneamiento y de agua potable y mejora el estado de la calzada y las aceras", afirma.

Obra finalizada. / Ayuntamiento de Sagunt

Renovación de infraestructuras

La intervención de Aigües de Sagunt ha conllevado una inversión superior a los 1,6 millones de euros en la renovación de las infraestructuras hidráulicas. Su objetivo ha sido "aumentar su capacidad, mejorar la captación del agua de la lluvia y su drenaje, para evitar inundaciones y problemas de salubridad", afirman desde la concejalía. Asimismo, se ha actuado sobre la red de agua potable, "por ejemplo, sustituyendo materiales obsoletos, como el fibrocemento, e instalando nuevas conducciones, que reducirán las fugas de agua", añaden.

A continuación, se han acometido los trabajos de renovación del pavimento y mejora de la accesibilidad de las calles con un presupuesto de más de 620.000 euros. En este caso, "se trataba de poner fin al deterioro de la calzada, a causa del paso del tiempo, así como eliminar las aceras que no tenían continuidad e incumplían el ancho reglamentario”, explica Raro.

"Mejora Global"

“Hemos realizado una mejora global, que afecta tanto a canalizaciones como al aspecto visible de la calle. Ahora contamos con unas infraestructuras de agua mucho más eficientes y modernas y con adoquines renovados y en buen estado. También hemos optado por la plataforma única, con la calzada y las aceras al mismo nivel. Así, garantizamos una mayor accesibilidad para personas en silla de ruedas, con andadores o carritos de bebé, y más seguridad, porque obliga a los vehículos a ir a una velocidad adecuada”, ha detallado el edil.

Los trabajos han sido realizados “por fases” con el objetivo de "minimizar las afecciones y generar las menores molestias posibles", argumentan. “Sabemos que este tipo de trabajos integrales, con plazos largos, a menudo suponen cortes de calles u otros inconvenientes, pero son obras necesarias para mejorar el estado de los barrios”, ha explicado Raro, quien ha agradecido al vecindario “su paciencia mientras han estado en marcha las actuaciones”, ha concluido.