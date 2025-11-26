Un árbol de grandes dimensiones cae sobre una calzada en Gilet

Los fuertes vientos que han azotado estos días al Camp de Morvedre y que han llegado a alcanzar los 70 kilómetros por hora, según datos oficiales, han generado varias incidencias en Gilet.

La de mayor importancia se producía en la carretera de la urbanización La Calderona, donde un árbol de grandes dimensiones caía sobre la vía pública impidiendo el paso de vehículos. Esta circunstancia ha obligado a la intervención de los servicios municipales que se han desplazado hasta el lugar de los hechos, donde han tenido que cortar el ejemplar en varios trozos para poder cargarlo y retirarlo de la calzada.

No ha habido que lamentar daños ni personales ni materiales dado que se trata de una zona de poco paso, tal y como han advertido desde el ayuntamiento.

Sant Esperit

Algo similar ha sucedido en Sant Esperit con otros dos pinos, aunque en este caso no han afectado al paso de la calzada, además de ser de menor tamaño, aún así, también ha requerido de la intervención de los servicios municipales (Brigada municipal).

El alcalde, ha aprovechado lo ocurrido para solicitar a los vecinos que recuerden limpiar sus parcelas y tenerlas en buenas condiciones para evitar situaciones como esta. Es cierto que "cada vez, la gente está más concienciada y se cumple con la ordenanza, y ya son los menos los que no lo hacen, per no está mal hacer un recordatorio", comentaba el alcalde.