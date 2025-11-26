La caída de unos postes corta desde hace días un acceso a Benifairó y deja a empresas sin internet

La caída de varios postes telefónicos mantiene cortado desde hace dos días un acceso a Benifairó de les Valls y ha dejado sin servicio de internet a unas siete empresas del polígono industrial. El alcalde, Antonio Sanfrancisco, así lo ha explicado a Levante-EMV tras ver con impotencia cómo las tres incidencias que ha puesto ya ante la empresa Telefónica por distintas vías no surten efecto y, sin embargo, "persiste el peligro de que puedan producirse daños personales", alerta.

Este último temor es mayor en el acceso a la localidad desde Quart de les Valls. Allí, en plena zona urbana, siguen los postes medio caídos con los cables colgando. "Hemos cortado el tráfico pero, como el viento continúa soplando fuerte, aún hay riesgo de que se puedan acabar de caer, alguien incumpla el corte y tengamos una desgracia porque el palo le cae encima", afirma.

Los fuertes vientos registrados el lunes, que alcanzaron los 80 kilómetros por hora, acabaron derribando un total de cuatro postes en Benifairó: Dos en zona de huerta y dos en el acceso a Quart, uno de ellos en la misma rotonda. Por suerte, no hubo daños personales, pero en el ayuntamiento nunca pensaron que la solución iba a tardar tanto.

"Para avisar de incidencias sobre la infraestructura de Telefónica lo tienes que hacer todo a través de internet. He puesto ya tres por distintas vías, incluido el llamar al 1002. Pero seguimos igual. No nos hacen caso", se queja, preocupado.

Este diario ha contactado con la compañía, que de inmediato ha pedido más información de lo ocurrido, pero aún no ha logrado su versión sobre los motivos del retraso en retirar los postes caídos y eliminar el peligro.