Daniel Duart congela el horror para hacerlo visible “Dead Girls” llega a Canet

Historias que se repiten, estremecedoras, casi siempre invisibles. Y esa invisibilidad es precisamente lo que el fotoperiodista valenciano ha decidido romper en “Dead Girls”, la exposición que se inaugura este miércoles 26, a las 19 horas, en el edificio Balcón al Mar de Canet d’en Berenguer.

Duart propone un viaje incómodo, "poner rostro y escena a lo que nunca vemos de la violencia machista, aquello que sucede antes de que los periodistas lleguen y solo alcancen a fotografiar una sábana blanca y una puerta rota", asegura el fotoperiodista. Diez reconstrucciones fotográficas, protagonizadas por mujeres voluntarias, que buscan “recuperar el momento anterior, cuando esa mujer tenía un rostro y un nombre y ha sido asesinada”.

La muestra permanecerá abierta hasta el 13 de diciembre en el Ágora del edificio Balcón al Mar, tras la proyección del vídeo “Nunca estarás sola”, realizado por vecinas y vecinos de Canet para sensibilizar sobre este drama social. Los actos están organizados por la concejalía de Igualdad.

Mirada directa al horror

A lo largo de su trayectoria, Duart ha cubierto múltiples asesinatos machistas. “Solo vemos el escenario final. Pero yo quería congelar el momento del horror”, explica. Su intención es clara, "confrontar al espectador con una realidad que, por dura, suele quedar fuera del encuadre", apunta el autor.

Desde 2017, cuando concibió el proyecto, tuvo claro que sería polémico. Las imágenes son directas, reconstruidas con rigor documental a partir de datos publicados, sentencias judiciales y testimonios de personas cercanas a los casos. “Es utilizar una mentira —la reconstrucción— para contar una verdad”, señala.

Aun así, sacar adelante “Dead Girls” no fue sencillo. “Los técnicos lo veían claro, pero era el político quien tenía que firmar. Y no todos se atreven con imágenes tan explícitas”. La exposición se hizo realidad con apoyo de amigos, un crowdfunding y fondos propios.

Arte que incomoda

Duart reconoce que la estética es incómoda, y lo es a propósito. “Las campañas institucionales hablan de salir del túnel, y está bien. Pero yo quería mostrar el túnel”. Como "las campañas de la DGT que en su día enseñaron coches siniestrados", aspira a que la crudeza sea un motor de conciencia.

Hasta ahora, la reacción del público ha sido diversa, precisamente lo que el autor buscaba. “Dead Girls será útil si genera debate”, afirma. Algunos le dicen que hay demasiada sangre, otros, que poca, según cuenta el creador. “La exposición es mía; las reacciones, del público”.

Trayectoria internacional

Las imágenes de Daniel Duart han pasado por todo tipo de medios, incluso internacionales como BBC News, Getty News, The Times, Der Spiegel o Financial Times. Ha sido reconocido con premios como el IPOTY 2017, menciones en los Yellow Awards y un segundo premio en los Sony World Photography Awards (2013).

Con “Dead Girls”, Duart da un paso más, "convertir en arte un grito contra la violencia que sufren las mujeres". Un recordatorio, incómodo pero necesario, de que detrás de cada estadística hay un rostro, un nombre y una vida arrancada.