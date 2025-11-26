Salvar una vida, proteger otra y trayectoria ejemplar: así son los policías de Sagunt reconocidos

Varios agentes de la Policía Local de Sagunt han sido distinguidos recientemente por la Generalitat Valenciana tanto por intervenciones de especial relevancia llevadas a cabo en los tres últimos años como por sus trayectorias profesionales ejemplares.

La actuación más destacada fue la protagonizada por los agentes Antonio Nieto Mora, Erika Soto Gavilanes y un subinspector del Cuerpo Nacional de Policía, quienes recibieron una felicitación pública tras enfrentarse a una situación de riesgo el 7 de diciembre de 2022 donde evidenciaron profesionalidad, capacidad de mediación y sangre fría.

Todo ocurrió después de recibir un aviso del 112 por un hombre que estaba en actitud agresiva y con intenciones suicidas en una vivienda del Port de Sagunt. Al llegar, el hombre, visiblemente alterado, se introdujo en el domicilio y salió portando un cuchillo de cocina de grandes dimensiones, con el que amenazaba con autolesionarse.

Los agentes establecieron un perímetro de seguridad, evacuaron a los sanitarios y comenzaron un diálogo que se prolongó durante horas, incluso con la colaboración de familiares y amigos. En un momento dado, ante la llegada de más agentes, su agresividad y nerviosismo aumentó, por lo que se decidió que abandonaran el edificio todos, menos los agentes que había acudido en primer lugar y el subinspector de la Policía Nacional. Finalmente, ras detectar un momento en el que parecía haberse deshecho del arma y aprovechar un despiste en el que cierra y vuelve a abrir la puerta, los agentes se abalanzaron sobre él y le inmovilizaron, evitando un desenlace fatal. Posteriormente, fue atendido por los servicios médicos y trasladado al Hospital de Sagunt para su ingreso en la Unidad de Psiquiatría.

Agentes condecorados, con el Comisario Principal Jefe de la Policía Local de Sagunt, Rafael de Manuel. / Levante-EMV

Actuación determinante en un grave episodio de violencia de género

También recibieron una felicitación pública los agentes Javier Landete Orts y Mario Gómez Pallarés por una actuación decisiva el 26 de abril de 2022, cuando una llamada de auxilio alertó de que una mujer estaba siendo agredida en el interior de una vivienda pues la rápida intervención policial permitió evitar que las lesiones tuvieran consecuencias aún más graves.

A su llegada, los agentes encontraron la puerta abierta y a un hombre que negaba los hechos, mientras uno de ellos descubría en la cocina a la víctima tumbada en el suelo, boca abajo, en un charco de sangre y con respiración dificultosa. Los policías solicitaron asistencia sanitaria urgente y la mujer fue atendida por una unidad del Servicio Médico Urgente (SAMU) antes de ser trasladada al Hospital de Sagunt y posteriormente al Clínico de Valencia. El agresor fue detenido y puesto a disposición judicial.

Condecoraciones por 25 años de servicio ejemplar

Además de los reconocimientos por actuaciones concretas, la Generalitat impuso la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco para los agentes Vicente Mendieta Morte, Ana Belén Sánchez Carbonell y Juan Pedro Lliso Tomás.

Los tres funcionarios acumulan 25 años de servicio en cuerpos de Policía Local de la Comunitat Valenciana, destacando por una trayectoria profesional excepcional. "Se distingue notoriamente, no solo en el cumplimiento de las funciones de su cargo, sino que además se evidencia un sobresaliente valor personal y constituye conducta ejemplar", afirmaba la propuesta de la mención.