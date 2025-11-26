Hallazgo arqueológico en el entorno de Castillo de Sagunt

Hallan en el entorno del Castillo de Sagunt un capitel perteneciente al periodo tardogótico. La recuperación pertenece al Grupo de Patrimonio Histórico de la Policía de la Generalitat en colaboración con personal técnico de la Dirección General de Patrimonio Cultural. El capitel fue encontrado en una zona de vigilancia arqueológica del entorno del Castillo, monumento protegido con la catalogación de Bien de Interés Cultural. La pieza ha sido hallada durante una reforma en un inmueble del entorno.

Mediados del siglo XV

Según las conclusiones preliminares de los expertos consultados, el capitel dataría de mediados del siglo XV. En consonancia con esto, se cree que formaría parte de la estructura de la columna de una ventana geminada o de ‘volta’. "Podría haber sido realizada en el taller de un artesano del círculo de Antoni Dalmau, ya que presenta características propias de la época y de este ámbito de procedencia, como haber sido realizada siguiendo las proporciones de los palmos valencianos", comentan los expertos.

Un obrero abría un vano en un muro de piedra durante la realización de la reforma y ampliación en un inmueble enclavado en el área de vigilancia arqueológica del conjunto monumental, es en este hueco en la estructura donde se produjo el hallazgo. Según informan desde la Generalitat, "la pieza se encontraba reutilizada como material constructivo e integrada en la propia pared".

Museo Arqueológico

El capitel ha sido depositado en el Museo Arqueológico de Sagunt para su estudio por parte de especialistas en la materia. Aunque permanecerá previamente expuesto durante unas semanas para que pueda ser visitado por el público interesado de manera temporal.

El Grupo de Patrimonio Histórico tuvo conocimiento de este hallazgo a finales del pasado mes de agosto, cuando fue comunicado por la Dirección Territorial de Cultura de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo. La reforma contaba con las licencias y autorizaciones pertinentes, entre ellas la emitida por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la misma Conselleria.