Las obras en el colegio provisional de Albalat empeoran la situación del alumnado

El inicio de las obras para reparar las goteras del auditorio de Albalat dels Tarongers, sin previo traslado de los alumnos allí instalados provisionalmente ante la construcción del nuevo colegio, ha hecho saltar todas las alarmas. Y es que, la actuación se está desarrollando en horario lectivo y sin previo desalojo de los estudiantes como en un principio estaba previsto. Así pues, los alumnos dan clase y el equipo docente trabaja soportando ruidos, entradas y salidas de operarios, además de la maquinaria pesada que se ubica en zonas comunes, denuncian desde la comunidad educativa. Una coyuntura que agrava más la situación de estos estudiantes que llevan cinco años de espera para que se les construya una nueva escuela, en unas condiciones "nada aceptables", denunciaban desde el Consejo Escolar.

Este escenario ha provocado la visita este martes del responsable de salud laboral de CCOO en el Camp de Morvedre, Francesc Cayo, quien ha requerido el traslado de esta situación a la dirección territorial y a Infraestructuras educativas para tratar de buscar una rápida solución, avanzaba Sara Sebastián, miembro del Consejo escolar, una reunión que se va a solicitar desde la dirección del centro con el objetivo de mantener un encuentro lo antes posible. "La situación debe desbloquearse cuanto antes, esto ya no se puede aguantar más, ya son muchas cosas y mucho tiempo", añadía Sebastián.

Preocupación

Tanto el centro como las familias de los alumnos y alumnas aseguran estar preocupados, ya que el inmueble no reúne las condiciones como espacio educativo, además del riesgo al que se somete a los niños. "En el auditorio, donde están las obras se encuentra el comedor. Por muchos medios que se pongan, hay polvo, maquinaria...no es un lugar apto para comer allí. Se nos dijo que se trasladaría a la piscina, pero antes han comenzado las obras que se ha trasladado al comedor".

A este respecto, la alcaldesa, María Asensi ha avanzado que el traslado está previsto para este miércoles 26. "El colegio ya sabía que las obras comenzaban a mediados de noviembre y desde el ayuntamiento, hemos acelerado todo lo posible para que el traslado fuera lo antes posible, pero hay trámites que no dependen de nosotros", explicaba Asensi.

Por otro lado, desde la comunidad educativa insisten en el riesgo de que entre gente al colegio sin acreditar o que no esté autorizado, "es un peligro", decían; "más maquinaria por el centro, ruido, polvo, que hacen muy difícil dar clase". Hay que recordar que en el auditorio se albergan aulas de desdoble, la orientadora, el comedor y alguna sala para profesores.

Solicitud

Por eso, solicitarán a la conselleria que dote al centro de tres aulas más, "como mínimo. Una más para alumnos, otra para el comedor y otra para los profesores"; aulas que ya reivindicó, en este caso dos, la alcaldesa y que fueron denegadas, tal y como avanzó esta a Levante -EMV.

Por último insisten en que "la situación no se puede sostener, si no se desbloquea el tema, no descartamos iniciar acciones y como último recurso también hemos puesto encima de la mesa el cierre del centro", terminaba Sebastián.