Ópera y teatro cierran el 25N en Faura

Este sábado 29 de noviembre, a las 18:00 horas en la Casa Gran, el Ayuntamiento de Faura dará por finalizado los actos con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres con el espectáculo "Heroidas. Cartas y cantos de las heroínas”.

Consol Duran, alcaldesa de Faura ha destacado, "la importancia de la cultura para transformar la sociedad, porque apela directamente a las emociones y a la consciencia colectiva". Además, ha considerado "fundamental" transmitir los valores de la igualdad y el rechazo a la violencia de género a través de manifestaciones artísticas como el teatro o la música. “El arte, en todas sus formas, nos ayuda a imaginar y a construir un mundo más justo e igualitario”, ha remarcado.

Recorrido emocional y poético

Este proyecto, que "combina el canto lírico y el teatro contemporáneo, propone un recorrido emocional y poético por las cartas de las heroínas de la mitología clásica, como por ejemplo Ariadna, Medea, Helena, Penèlope o Dido, que Ovidio inmortalizó en sus versos". A través de la música y la palabra, "las protagonistas expresan su dolor, su pérdida y su rebeldía ante la traición y el olvido, ofreciendo una reflexión atemporal sobre el amor, la injusticia y la necesidad de igualdad", afirman desde la organización.

Marta Estal, soprano, pianista y dramaturga, y Giorgio Celenza, barítono y pianista, serán los encargados de interpretar esta propuesta bajo la dirección escénica de Álvaro Tato, dramaturgo y actor reconocido con varios Premios Max y fundador de las compañías Ron Lalá y Ay Teatro "Heroides" ha sido premiado en las Residencias Artísticas y Culturales Ciudad de València 2022-2023, y "se ha consolidado como una de las propuestas más innovadoras en la fusión entre ópera y teatro", añaden.

Programa y cierre

El programa incluye fragmentos de autores como Händel, Monteverdi, Schumann, Schubert, Gluck, Puccini, Mozart y Purcell, entre otros, que "se combinan con piezas contemporáneas para ofrecer una experiencia escénica única", expone la entidad. Así, “Heroidas” se configura como "un diálogo entre el pasado y el presente, entre las voces que fueron silenciadas y las que hoy vuelven a levantarse para reclamar justicia, igualdad y paz", añaden.

El ayuntamiento cierra así un mes de actividades dedicadas a la concienciación y la reivindicación de la igualdad de género, que han incluido un “Brindis por la Igualdad”, el teatro “Pippi Calzaslargas” al CEIP San Vicente Ferrer, dirigido al alumnado de Primaria, y la lectura del manifiesto institucional, celebrada al hall del consistorio con el acompañamiento musical de las músicas de Faura, Zoe Pérez y Neus Gómez.