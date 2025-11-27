Sagunt retira de la circulación una decena de patinetes

"La valoración de la campaña de control de vehículos de movilidad personal (VMP) es muy positiva".

Ese es el balance de la concejala de la Policía Local de Sagunt, María José Carrera, quien pone el acento en que ha dado respuesta a una de las "demandas más recurrentes de nuestros vecinos" para mejorar la seguridad de los peatones y la circulación tanto de patinetes como de bicicletas "en vías y condiciones adecuadas".

El recuento sancionador es de 100 multas por circular sin respetar la normativa vigente, de los cerca de 500 vehículos controlados durante esta campaña específica.

Zonas no habilitadas

Entre las infracciones más detectadas se encuentran el paso por zonas no habilitadas, el uso de auriculares, la falta de prendas reflectantes o luces visibles entre el anochecer y el amanecer y la conducción de este tipo de vehículos por menores de 15 años.

Imagen de archivo de un usuario de patinete en el Port de Sagunt. / Daniel Tortajada

Además, se intervino cerca de una decena de patinetes, por no ser aptos al carecer de las características técnicas necesarias para transitar o presentar modificaciones realizadas que incumplen la ley.

Novedades normativas

Desde el Ayuntamiento de Sagunt añaden algunas novedades para los VMP a partir de 2026, como la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil o la homologación y el registro de los patinetes.

Certificación

Con el objetivo de mejorar la seguridad y la regulación, fuentes municipales señalan que, a la hora de adquirir un patinete, "habrá que tener en cuenta que los comercializados a partir del 22 de enero de 2024 deberán estar certificados para su uso y, los adquiridos con anterioridad, podrán circular sin certificado hasta el 22 de enero de 2027".