Sagunt retira de la circulación una decena de patinetes
La concejala de Policía Local, María José Carrera, hace un balance "muy positivo" de la campaña de control y vigilancia de los vehículos de movilidad personal
"La valoración de la campaña de control de vehículos de movilidad personal (VMP) es muy positiva".
Ese es el balance de la concejala de la Policía Local de Sagunt, María José Carrera, quien pone el acento en que ha dado respuesta a una de las "demandas más recurrentes de nuestros vecinos" para mejorar la seguridad de los peatones y la circulación tanto de patinetes como de bicicletas "en vías y condiciones adecuadas".
El recuento sancionador es de 100 multas por circular sin respetar la normativa vigente, de los cerca de 500 vehículos controlados durante esta campaña específica.
Zonas no habilitadas
Entre las infracciones más detectadas se encuentran el paso por zonas no habilitadas, el uso de auriculares, la falta de prendas reflectantes o luces visibles entre el anochecer y el amanecer y la conducción de este tipo de vehículos por menores de 15 años.
Además, se intervino cerca de una decena de patinetes, por no ser aptos al carecer de las características técnicas necesarias para transitar o presentar modificaciones realizadas que incumplen la ley.
Novedades normativas
Desde el Ayuntamiento de Sagunt añaden algunas novedades para los VMP a partir de 2026, como la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil o la homologación y el registro de los patinetes.
Certificación
Con el objetivo de mejorar la seguridad y la regulación, fuentes municipales señalan que, a la hora de adquirir un patinete, "habrá que tener en cuenta que los comercializados a partir del 22 de enero de 2024 deberán estar certificados para su uso y, los adquiridos con anterioridad, podrán circular sin certificado hasta el 22 de enero de 2027".
Suscríbete para seguir leyendo
- La fuente que costó 400.000 euros volverá a funcionar en Sagunt tras catorce años parada
- Hallazgo arqueológico en el entorno del Castillo de Sagunt
- Atracan a dos vendedores de la ONCE en Sagunt en solo cuatro días
- Los Templarios vuelven a Petrés
- Los premios a la Excelencia Turística de Sagunt reconocen la calidad de la hostelería
- Un joven prodigio del Camp de Morvedre hace historia en el mundo del ajedrez
- Sagunt 'suspende' en reciclaje
- Quartell logra la cesión gratuita de su Palau del siglo XVIII