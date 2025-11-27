La Casa Penya de Sagunt explora vías para una colaboración con Perú

Acció Ecologista-Agró continúa ampliando su "mirada conservacionista" más allá del Marjal de Almardà-Almenara, donde gestiona numerosas hectáreas tanto del Ayuntamiento de Sagunt como de particulares. Con esa filosofía, la entidad ha iniciado una línea de colaboración con el humedal peruano Pantanos de Vila, un espacio incluido también en la selecta lista Ramsar de humedales, ubicado en el extremo sur de Lima que, al igual que la zona húmeda de Almardà-Almenara, desempeña un papel clave en la ruta migratoria de numerosas aves, como explican desde el colectivo.

Los Pantanos de Vila, considerados una muestra representativa de los pantanos del desierto Pacífico subtropical, funcionan como área de descanso para aves que llegan tanto desde Norteamérica como desde los Andes. Entre las especies más emblemáticas que utilizan este enclave figuran el flamenco chileno (Phoenicopterus chilensis) y el halcón peregrino (Falco peregrinus), entre otros.

Charla sobre el humedal peruano

Para profundizar en la riqueza natural de este espacio y en los riesgos que lo amenazan, Jorge Luis Ubillas, guía de naturaleza de Sudamerica Exploring, ofrecerá una charla este sábado 29 de noviembre en La Casa Penya, el centro de educación y voluntariado ambiental del Marjal de Almardà-Almenara. Entre las principales amenazas que afronta el humedal peruano destacan "la fragmentación del hábitat por la urbanización, el aumento de materia orgánica en sus aguas debido a la falta de alcantarillado en zonas adyacentes y la obstrucción de su sistema de drenaje natural", según afirman desde la entidad.

Marjal de Almarda, AGRO Casa Penya. / DANIEL TORTAJADA

Pese a ello, Pantanos de Vila "continúa siendo un espacio valioso para la investigación, la educación ambiental y la observación de fauna. Sus 260 hectáreas albergan especies tan sensibles como el albatros de las Galápagos (Phoebastria irrorata, en peligro crítico), el rastrillo oscuro (Laterallus jamaicensis, en peligro) y el pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti, vulnerable)", afirman.

El acto, organizado por AE-Agró con la colaboración del Ayuntamiento de Sagunt, comenzará a las 11.00 horas. La participación es gratuita, pero requiere inscripción previa mediante formulario.

Visita ornitológica

Agró completará el fin de semana con una actividad local, una visita ornitológica en la Casa Peña el domingo 30 de noviembre, de 11.00 a 13.00 horas. La ruta discurrirá por la Finca de Penya, la reserva de fauna silvestre del Marjal de Almardà gestionada por la entidad ecologista. Durante el recorrido se espera avistar especies como el aguilucho lagunero occidental, el calamón común y, "con algo de fortuna", la cerceta pardilla, considerado el pato más amenazado de Europa, según Fundación Diversidad.

Desde Agró animan a la ciudadanía a participar en ambas propuestas, concebidas para fortalecer la conexión entre humedales Ramsar de distintos continentes y para poner en valor la biodiversidad del Marjal de Almenara.