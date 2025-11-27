Otra sólida presencia del Gimnasia Morvedre en un Nacional

El Club Gimnasia Morvedre protagonizó una sólida presencia en el Nacional Base de Conjuntos. El evento, disputado en Castellón, ofreció un "altísimo nivel en el que participaron más de 3.500 gimnastas de toda España", afirman la entidad porteña. Las gimnastas del Morvedre volvieron a demostrar "por qué son una referencia nacional, participando con numerosos conjuntos que dejaron huella en el tapiz gracias a su calidad, esfuerzo y espíritu de equipo", añaden.

Debut de las más pequeñas

El arranque, "lleno de ilusión, talento y ganas de demostrar todo lo trabajado durante la temporada", fue obra del conjunto prebenjamín, formado por Triana, Alba, Claudia, Julia, Anastasia y María, quienes vivían su primera experiencia en el Nacional. "Se mostraron firmes, expresivas y muy seguras, ganándose la ovación del público y dejando claro que el futuro del Morvedre está en manos de grandes promesas", expresan desde la directiva del club.

Conjunto Prebenjamin. / Club Gimnasia Morvedre

El conjunto benjamín T, integrado por Mia, Naiara A., Letizia, Naiara G., Martina y Julia, también debutaba en un escenario de máximo nivel, donde demostraron "estár preparadas para competir con las mejores".

Conjunto Benjamín T. / Club Gimnasia Morvedre

Giulia, Carla, Laia, Clara y Abril, componenes del benjamín M, ya acumulan años de experiencia, y lo dejaron patente son su ejercicio de manos libres, que les llevó al 16º puesto de 61 participantes, "un resultado extraordinario que refleja su constancia y excelente evolución", expone el Morvedre.

Conjunto Benjamin M. / Club Gimnasia Morvedre

Madurez en Infantil y Cadete

El conjunto infantil (Sofía, Julia, María, Inés, Carla y Neus) presentó un dinámico ejercicio de cinco cuerdas, "pisando el tapiz de Castellón con seguridad y fuerza", aprecian desde la entidad. El Morvedre se situó en la mitad de la clasificación.

Conjunto Infantil. / Club Gimnasia Morvedre

Neus, Cayetana, Tania, Sara, Vera y Carolina, del cadete I, defendieron un exigente ejercicio de cinco pelotas, con una "actuación, fruto de la madurez, el control y la técnica acumulada durante años de dedicación", que les permitió ubicarse también en la mitad de la tabla.

Conjunto Cadete I. / Club Gimnasia Morvedre

Una despedida especial

Las juveniles se despedían de esta etapa deportiva en el mismo sitio donde hace años comenzaban. Marta, Aitana, Laura, María e Irene ponen el broche final a "una carrera llena de trabajo, constancia y éxitos", afirma el club. Lograron un "brillante" 16º puesto de 160 participantes, tras un "ejercicio impecable, emotivo y técnicamente sólido", demostrando el nivel del conjunto.

Un club que hace historia

"El Club Gimnasia Rítmica Morvedre vuelve a demostrar que es, temporada tras temporada, una referencia nacional en la gimnasia rítmica base", exponen desde el club deportivo.

Desde la entidad porteña quieren "felicitar a todas las gimnastas por su entrega, su valentía y su enorme evolución, así como agradecer a las entrenadoras por su profesionalidad y pasión, y a las familias por estar siempre al lado del club, acompañando cada paso del camino", añaden y aseguran que "el club sigue brillando con fuerza".