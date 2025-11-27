Un contrato con «marcado carácter intelectual» para Sagunt

Aigües de Sagunt ha abierto la convocatoria para la licitación de un contrato que, con un presupuesto de 968.000 euros, se adjudicará a la oferta con una mayor calidad técnica por encima de la propuesta económica.

Así lo anuncia la empresa público-privada al precisar que se trata de un servicio «de marcado carácter intelectual». Más concretamente, el procedimiento para la redacción de los proyectos y obtención de los permisos para ejecutar la primera fase del plan de saneamiento y drenaje urbano apenas otorga un 30 % de la valoración a la cuantía.

Criterios de adjudicación

Un 25 % de la baremación dependerá del desarrollo metodológico del servicio; un 11 % se otorgará en función de la experiencia del equipo que ejecutará las tareas; mientras que un 10 % estará en función del conocimiento de la problemática existente desde los planos técnico y legal; la propuesta metodológica general y el programa de trabajos.

El 4 % que completa los criterios de adjudicación será para calidad laboral y premiará que, al menos la mitad de la plantilla adscrita al contrato, tenga condiciones indefinidas en su vinculación con la ingeniería.

No más de 50 páginas

Aigües de Sagunt también es muy específico a la hora de señalar que las plicas de las asesorías interesadas no podrán superar "las 50 páginas en tamaño DIN A4, escritas en letras arial tamaño 12 e interlineado sencillo de una línea".

Planos y gráficos

De esta extensión quedarán excluidos los índices, los planos, las fotografías y gráficos, a los que no se pone límites. Los incumplimientos de estas condiciones penalizarán con un punto y, a partir de la página 51, «no serán tenidas en cuenta a efectos de su valoración», según recoge el expediente.