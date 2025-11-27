El jazz centra una festival que combina pasado industrial y cultura en Sagunt

El I Festival Factory Jazz se desplegará desde hoy hasta el próximo día 30 de noviembre en tres sedes emblemáticas de Sagunt, el futuro museo industrial, la Casa de Cultura y el Centro Cultural Mario Monreal. Este evento es una nueva propuesta de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Sagunt en que "se combinan dos elementos esenciales de la identidad de la ciudad como es su pasado industrial y la música jazz", afirman desde el consistorio.

La iniciativa cultural nace con la voluntad de "fusionar la música jazz con la marcada memoria obrera e industrial de la localidad, reivindicando espacios y símbolos que forman parte de la historia reciente del municipio", según explican desde la organización.

El festival busca "destacar el vínculo entre la creatividad musical y la huella cultural de la industria siderúrgica, integrando ambos lenguajes en una programación diversa y de calidad", añaden.

Inauguración y programa

Este jueves 27 es la inauguración a partir de las 20:30 horas del I Festival Factory Jazz en la Nave de Efectos y Recambios, es decir, el futuro museo industrial. La programación contará con la actuación gratuita de Les Ducs du Swing & Eva Slongo, agrupación que interpretará el concierto Jazz Manouche desde París, según informa la entidad.

La Casa de la Cultura de Port de Sagunt acogerá el concierto de Carlos Gonzálbez, Perico Sambeat Jazz & Andrea Motis el sábado 29 de noviembre a las 20 horas. Una "cita imprescindible para los amantes del jazz contemporáneo y la improvisación de alto nivel", aseguran. Las entradas para disfrutar de este evento musical tienen un coste de 9 euros y pueden adquirirse en la web de Servientradas .

La Mediterranean Jazz Orquesta será la encargada de cerrar el festival el domingo 30 de noviembre a las 19 horas en el Centro Cultural Mario Monreal con el concierto Jazz i més Band, que combinará influencias mediterráneas con arreglos sinfónicos y espíritu jazzístico. Las entradas para asistir a la última sesión del I Festival también tienen un coste de 9 euros y pueden comprarse en la web del ayuntamiento.

Un nuevo impulso cultural

Con esta primera edición, Sagunt aspira a "consolidar el Festival Factory Jazz como un referente cultural capaz de atraer público local, comarcal y nacional, así como para poner en valor tanto su escena musical, como su patrimonio histórico e industrial", argumentan desde la concejalía. El ayuntamiento invita a toda la ciudadanía a participar en esta celebración que "une pasado y presente a través del lenguaje universal de la música", añaden.