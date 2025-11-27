Un monumento recuerda ya a los exiliados de Quart de les Valls

La inauguración del monumento a los tres exiliados de Quart de les Valls centró la jornada de Memoria Democrática organizada por el ayuntamiento junto con la Associació Memorialista “El Molí”.

Con un gran respaldo de autoridades políticas, escritores, escritoras y simpatizantes, la programación comenzó con la inauguración por parte de los familiares presentes, de la estatua en conmemoración de Juan Antonio Pérez Alfonso, Ángel Gaspar Inglada y Sabino Negre Queralt. La represión franquista "les llevó a huir de su tierra, serán recordados en su pueblo en lo que se convirtió en el segundo monumento de España que recuerda este trágico episodio", afirman desde la organización.

Monumento a los exiliados. / Levante-EMV

Itinerario de la jornada

Más tarde tuvo lugar la presentación del libro “Cròniques d’un temps”. Este libro recoge los relatos ganadores y finalistas de la pasada edición del Certamen de Memoria Democrática. Las cuatro escritoras, Nuria y Neus Folguerà, y Aleida Langa y las hermanas Roser, acompañaron cada relato con unas ilustraciones representativas de los escritos que fueron repartidos por el jurado a los escritores presentes.

A continuación, se celebró una comida de hermandad y para finalizar, se realizó el II Certamen de relatos de Memoria Democrática. Los dos primeros premios fueron atribuidos a dos mujeres. En castellano, la valenciana Aida López, con el relato titulado “El Beso”, y en la categoría de valenciano, la joven de Quartell, Carmen Xiang Alabadí, con el relato “Una brisa freda d’estiu”.

Ganadoras del II Certamen. / Levante-EMV

Presencia en el acto

El evento contó con representantes políticos como la diputada del PSPV-PSOE, Lola Celda, el secretario general del PCPV, Javier Parra y el secretario general de la UGT-PV, Tino Calero, pertenecientes las dos formaciones políticas y sindical a las que pertenecieron los tres homenajeados. El concejal de Memoria Democrática, Jose Sevillà y la alcaldesa Lara González, no faltaron. Todos ellos coincidieron en la importancia de este monumento por lo que representa y por lo que significa para la memoria colectiva local.

Desde el ayuntamiento y la Associació “El Molí” agradecen la alta participación durante toda la jornada y animan a seguir participando en actos que pongan en valor la memoria democrática.