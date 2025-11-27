Nuevo hito en la escalada del precio de la vivienda en Sagunt

Los 1.437,90 euros que cuesta el metro cuadrado en Sagunt suponen un nuevo hito en la escalada de precios de la vivienda en la capital del Camp de Morvedre. Además de representar el undécimo trimestre consecutivo de subida, según los datos oficiales del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el incremento del 14,7 % respecto a finales del verano del año anterior supera el porcentaje registrado en este mismo periodo del clímax de la burbuja inmobiliaria, entre 2006 y 2007, cuando este aumento se quedó en el 13,7 %.

Así lo recogen los registros que se nutren de las compraventas reportadas por las notarías, que, en números redondos, sitúan el precio de una vivienda de 100 metros cuadrados en Sagunt por encima de los 140.000 euros, cuando un año antes se podía adquirir por poco más de 125.000 euros.

Desaceleración

Entre las conclusiones positivas que ofrecen estos datos destacan la pequeña desaceleración en la escalada, que se quedó en el 3,1 % entre julio y septiembre, respecto al trimestre anterior, así como el nivel moderado que mantienen respecto al resto de grandes ciudades valencianas.

Tareas de construcción de una promoción de viviendas en el Port de Sagunt. / Daniel Tortajada

Y es que este estudio, que analiza más de 5.000 tasaciones de viviendas tanto nuevas como usadas en municipios de más de 20.000 habitantes, eleva el promedio provincial hasta los 1.508,41 euros por metro cuadrado, casi un 5 % más que en la capital del Camp de Morvedre. La media autonómica, siempre según el informe publicado por el ministerio, asciende a 1.573,46 euros, casi un 10 % por encima del precio del metro cuadrado en Sagunt.

Septiembre de 2007

Por seguir en la comparativa con la burbuja inmobiliaria, el valor de mercado de la vivienda a 30 de septiembre de 2007 se encontraba en los 1.679.80 euros por metro cuadrado en la capital comarcal, casi 100 euros por encima de la media provincial y 6 euros por debajo del promedio autonómico.

A estos datos, que llegan de una fuente estatal, se une en el análisis más local del mercado inmobiliario el informe trimestral de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politécnica de València, que dirige el arquitecto porteño Fernando Cos-Gayón López. En este caso, el escrutinio se centra en las viviendas nuevas en edificios plurifamiliares, que incrementaron su precio entre julio y septiembre de este año en un 8 %.

Dificultad de establecer la media

Pese a ese incremento más moderado, este estudio sitúa el precio medio en los 2.796 euros por metro cuadrado, con el asterisco que supone "la dificultad de establecer promedios en Sagunt, debido a las marcadas diferencias entre barrios".

Alto nivel de ventas

Con los datos que maneja este trabajo, en la capital del Camp de Morvedre "se ha incrementado la actividad inmobiliaria con nuevas promociones", algo que contrasta con la "disminución en los testigos de obra nueva", lo que "denota un alto nivel de ventas".