La queja de Benifairó de les Valls surte al fin efecto
Una empresa empieza a arreglar los postes derribados por el viento que cortaban un acceso y dejaron a varias empresas sin internet
Operarios de la empresa Teleco han comenzado a realizar las reparaciones en Benifairó de les Valls tras la caída de cuatro postes telefónicos este lunes a causa del fuerte viento. Esto, como informó Levante-EMV, dejó sin servicio telefónico y de internet a unas siete empresas del polígono; además, dejó cortado el acceso a la población desde Quart de les Valls. Aunque el consistorio abrió varias incidencias ante Telefónica para reclamar la urgente reparación, esto no ha surtido efecto hasta hoy, justo un día después de que este diario recogiera en su edición digital las quejas del alcalde, Antonio Sanfrancisco.
La previsión de la empresa es que hoy mismo repondrán los postes y mañana restaurarán el servicio, según ha explicado el alcalde, Antonio Sanfrancisco.
Precisamente, esta madrugada uno de los postes que había quedado colgando a la entrada del pueblo cayó del todo al suelo, al tiempo en que cortaba el cable. Al ver lo ocurrido a primera hora de la mañana, el alcalde ha dado instrucciones para abrir el paso por este punto en dirección entrada a la población, aunque permanecía cerrado para quienes querían salir de la localidad.
