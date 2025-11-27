Sagunt ofertará en Navidad ocio para la infancia y la diversidad funcional

El Ayuntamiento de Sagunt, como cada año por estas fechas, ha dado a conocer su oferta de ocio destinada a los más pequeños y a las personas con diversidad funcional del municipio. Las concejalías de Deportes, Juventud e Infancia y Servicios Sociales han presentado de manera conjunta el Campus Nadal, l’Escola de Nadal y DiverNadal.

Los tres programas se desarrollarán entre el 23 de diciembre y el 5 de enero con el objetivo de "facilitar la conciliación familiar durante las vacaciones escolares y garantizar alternativas de ocio educativo y seguro", aseguran desde el consistorio.

Campus Nadal

El Campus Nadal, coordinado por la concejalía de Actividad Física, Salud y Deportes, se celebrá en el Polideportivo Municipal (Internúcleos). Habrá varias jornadas, los días 23, 26, 29 y 30 de diciembre y el 2 y el 5 de enero en horario de 8:30 a 13:30 horas. No obstante, habrá servicio Campus Matiner desde las 8:00 horas, sin necesidad de hacer una inscripción adicional, y la opción de comedor para aquellas familias que lo necesiten.

El programa está dirigido a niños y niñas de entre 3 y 12 años y contará con 60 plazas. El concejal Javier Timón, destaca que "esta iniciativa permite ofrecer ocio educativo y deportivo en un ambiente de máxima seguridad” al tiempo que "ayuda a madres y padres a conciliar sus horarios laborales con las vacaciones escolares", añade Timón. Las inscripciones se podrán hacer a través del enlace a partir del 1 de diciembre a las 9:00 horas y permanecerán abiertas hasta el 14 de diciembre.

Escola de Nadal

L’Escola de Nadal, organizada por la concejalía de Juventud e Infancia, se llevará a cabo en el Casal Jove de Port de Sagunt y en el CEIP José Romeu, los días 23, 26, 29 y 30 de diciembre y el 2 de enero en horario de 9:00 a 14:00 horas, con posibilidad de hacer uso del Espai Concilia desde las 8:00 horas. La actividad está orientada para alumnado desde segundo ciclo de Infantil hasta tercer ciclo de Primaria. Según explica Roberto Rovira, podrán disfrutar de "actividades creativas y de convivencia en horario de mañana, con apertura anticipada mediante el servicio Espai Concilia".

El periodo de inscripción será de manera exclusiva telemático y ofrecerá cien plazas entre ambos núcleos, el coste de la matrícula será de 40 euros y el período de inscripción irá desde el 1 de diciembre a las 8:00 horas hasta el día 10. Deberá formalizarse de manera telemática, a través de la plataforma de inscripción . El concejal agradeció la colaboración entre departamentos y animó a las familias a inscribir a los menores para que puedan disfrutar de un ocio alternativo durante estas fechas.

DiverNadal

El departamento de Servicios Sociales ha preparado una nueva edición de DiverNadal, un programa especialmente dirigido a personas con diversidad funcional que "incluirá propuestas como musicoterapia, psicomotricidad, talleres artísticos, actividades sensoriales, expresión corporal, cocina ,con la colaboración de la pastelería Chocomel para elaborar el tradicional roscón de Reyes, además de visitas al Belén, comercios locales y el mercadillo navideño", destaca Nuria Carbó.

Las actividades se harán en el Casal Jove de Port de Sagunt los días 23, 26, 29 y 30 de diciembre y el 2 de enero en horario de 9:30 a 13:30 horas. Las personas interesadas podrán inscribirse desde el 2 de diciembre hasta el día 20, y para ello deberán acceder al enlace . Contarán con un número reducido de plazas para "garantizar una atención adecuada". La concejala subraya la variedad de actividades preparadas y destaca la importancia de ofrecer espacios inclusivos de ocio y tiempo libre para todas las personas del municipio.

Con estas tres propuestas, Sagunt vuelve a apostar por "una Navidad participativa, educativa e inclusiva, centrada en las familias y en el bienestar de la infancia y de las personas con diversidad funcional", tal y como explican desde el ayuntamiento.