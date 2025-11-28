Un búnker de la Guerra Civil vuelve a convertirse en un vertedero ilegal en Sagunt

Un búnker de la Guerra Civil ha vuelto a convertirse en un vertedero ilegal en Sagunt. Residuos de todo tipo se acumulan tanto dentro de la construcción como al lado de ella, en pleno cauce del río Palància. Acció Ecologista-Agró ha alertado de esta situación, demandando soluciones, si bien sus integrantes aseguran que este problema "afecta a prácticamente todos los términos municipales comprendidos entre la presa de Algar y la desembocadura en Sagunt".

El mal estado que presenta esta construcción de la Guerra Civil contrasta con lo limpia que quedó la zona tras la denuncia recogida por Levante-EMV en el año 2021 gracias a la información de José Angel Baños, un investigador local del patrimonio de la Guerra Civil en la comarca junto a otros estudiosos. Ahora, los escombros, basura e incluso restos de electrodomésticos llenan este lugar de Sagunt situado en el viejo camino de Canet, junto al río Palància.

Búnker de la Guerra Civil empleado como vertedero ilegal en el rio Palancia. / Daniel Tortajada

Un inventario preocupante

Hace algo más de un año, el voluntariado de Agró realizó un recorrido completo por el interior del cauce, dividido en seis etapas, para georreferenciar todos los vertederos clandestinos. El resultado fue desolador: “Hay muchos, en casi todos los municipios por los que pasa el río”, explican. "La basura se encontraba en los laterales del río, pero cuando llueve o hace viento, todo eso va al interior del cauce", aseguran.

La entidad trasladó la información a los ayuntamientos afectados, y aunque algunos sí limpiaron los puntos detectados, el problema se ha reproducido en poco tiempo. Entre los residuos depositados vuelve a aparecer uralita con amianto, un material tóxico cuya gestión requiere protocolos especiales. La entidad insiste en que "si no hay sanciones, la gente seguirá tirando vertidos y basuras al río".

Las medidas que exigen

Para erradicar de forma definitiva la degradación del Palancia, Agró propone un plan claro. En primer lugar, exigen una limpieza integral de todos los vertidos. Piden que se haga una investigación y se sancione a quienes depositen residuos de forma ilegal, además de controlar los accesos al cauce, permitiendo el paso solo a los propietarios y personas autorizadas. Quieren que se instale cámaras en los puntos más conflictivos, ayudando así a la investigación. Piden una mayor implicación de la Policía Local y vigilancia ambiental en las zonas de vertidos recurrentes.

Como asegura uno de sus integrantes, Miguel Ángel Navarro, "debe haber sanciones y una difusión de las mismas, para que la gente se dé cuenta de que estas acciones tienen consecuencias reales". Afirman que están "hartos de realizar campañas de limpieza", ya que la problemática no remite y continuamente organizan este tipo de iniciativas.

Último aviso

En las próximas semanas, la asociación volverá a recorrer el cauce para comprobar qué puntos han sido limpiados y cuáles no. Si persisten los vertidos, tras un año de margen desde los últimos escritos a los ayuntamientos, Agró avisa de que informará formalmente al Seprona, a la vigilancia ambiental de la Generalitat y a la Confederación Hidrográfica del Júcar.

“Llevamos años colaborando, proponiendo soluciones y haciendo trabajo voluntario que no nos corresponde”, señalan desde el colectivo. “Pero el Palancia no puede seguir soportando esta situación”. La entidad insiste, "la salud del río y con ella la del entorno y la ciudadanía está en juego", añade.