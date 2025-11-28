CC OO: "Solo desde una respuesta coordinada y multidisciplinar es posible proteger a las mujeres"

El Centro Cívico del Port de Sagunt acogió la jornada "Miradas que salvan", centrada en la detección, atención y recuperación ante la violencia hacia las mujeres. Este acto ha sido celebrado por la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO PV en Camp de Morvedre y Alto Palancia con la colaboración de la Unión Intercomarcal CCOO Camp de Morvedre Alto Palancia.

Esta jornada ha supuesto un espacio de encuentro, reflexión y compromiso mediante debates en los que las distintas miradas, policial, sanitaria, psicológica, institucional, asociativa y sindical, se han unido demostrando que "solo desde una respuesta coordinada y multidisciplinar es posible proteger a las mujeres y construir entornos más seguros y preparados", tal y como afirman desde CCOO.

Participantes en el coloquio. / Levante-EMV

Prevención y apoyo

Representantes del sindicato han explicado cómo detectar situaciones de violencia en el ámbito laboral, los protocolos sindicales de acompañamiento y las medidas de prevención, sensibilización y protección para las trabajadoras, en cuanto a la prevención y el apoyo desde el ámbito laboral.

Desde el ámbito sanitario se ha destacado la importancia de la detección temprana cuáles son las señales de alerta que puede detectar un profesional de la sanidad. También, se ha insistido en la necesidad de un acompañamiento psicológico y de una red de escucha y ayuda para alcanzar la recuperación emocional y la autonomía personal.

Actuaciones y recursos

Por otra parte, representantes especializados de la Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil se han centrado en su actuación. En cómo llevan a cabo el seguimiento de los casos y en la coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad, servicios sociales, sanitarios y judiciales. Mientras que desde los representantes de la Administración, han presentado las políticas y programas en materia de protección y ayuda a las víctimas, así como los recursos y ayudas disponibles.

Participantes en la jornada. / Levante-EMV

Los diferentes debates han reafirmado "la necesidad de seguir sumando esfuerzos, poniendo en valor que la autonomía económica, la intervención profesional especializada y la coordinación institucional son pilares esenciales para romper ciclos de violencia y garantizar el derecho de todas las mujeres a vivir libres y seguras", según informa la organización.

Intervenciones

Durante el acto han intervenido Ana García Alcolea, secretaria general de CCOO PV; las secretarias de la Dona de CCOO PV, Empar Pablo, y de la FSS CCOO PV, Cloti Iborra; Dario Moreno Lerga, alcalde de Sagunt; José Rodríguez Jurado, subdelegado del Gobierno en València; así como Carla Mercé Torrella, jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno; la presidenta de la Asociación de Amigas Supervivientes de Sagunt, Mayte Lafuente y la representante del Proyecto Origami de Puçol.

CCOO, con la celebración de esta jornada, expresa "su responsabilidad con la prevención, la asistencia y la recuperación de las mujeres ante la violencia machista". Además así, "demuestra su compromiso con la erradicación de las violencias machistas y llama a combatirlas desde todos los ámbitos, también el laboral", concluye el sindicato.