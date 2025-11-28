La comunidad educativa de Albalat dels Tarongers reclama "justicia"

La falta de un informe municipal que acredite que el bar de la piscina reúne las condiciones para albergar un comedor escolar, impide hacer el trasladado de los alumnos a esta nueva instalación. Así lo avanzaba la directora del colegio Tirant lo Blanc de Albalat dels Tarongers, Irene Rial. Un cambio de ubicación provisional que según la alcaldesa debería haberse producido este miércoles, sin que finalmente esto haya sucedido, ante la falta de esta documentación. "Sin este informe del arquitecto municipal, Comedores Escolares, no autoriza el traslado y eso es lo que ha sucedido", contaba Rial.

Un nuevo retraso y una nueva complicación que aumenta el malestar de la comunidad educativa, que ve como los cerca de 60 alumnos tienen que comer en un espacio en obras, entre polvo y maquinaria en el auditorio, donde están ubicados hasta que se acaben las obras del nuevo colegio, actualmente paradas. "Hoy han tenido que venir dos personas a las 13 horas a limpiar para que los alumnos pudieran comer en esta estancia", explicaba este jueves Rial, quien aseguraba desconocer la fecha definitiva del traslado.

Otra aula con material / LEVANTE-EMV

Traslado

Por otro lado, la dirección comentaba las "dudosas condiciones del bar de la piscina", lo que ha obligado a intervenir para adaptarlo, tal y como adelantaba la alcaldesa, María Asensi, quien insiste en que "desde el ayuntamiento se ha hecho todo lo necesario para buscar una solución y facilitar alternativas al comedor del auditorio". Precisamente, Rial comentaba cómo en más de una ocasión se ha recibido la visita de la inspección de Sanidad, que ha exigido la instalación de calefacción y agua caliente en este equipamiento para hacerlo apto.

Aunque el traslado es una de las principales necesidades actuales para que los estudiantes puedan comer en condiciones dignas y no con obras, desde la comunidad educativa se pide con urgencia que la construcción del colegio, que se inició en 2021 se reactive. Para ello, esta semana el claustro ha aprobado instar a la conselleria de Educación a una reunión para abordar de manera prioritaria el colegio de Albalat. "Son cuatro años en el auditorio, pasando frío, con goteras y uno en aulas prefabricadas, que se nos han quedado ya insuficientes dado el aumento de estudiantes". "Durante los cinco años que llevamos aquí, hemos tenido que recoger cacas de perro del polideportivo (zona de patio), preservativos, botes de bebida", todo esto antes de abrir las puertas. Esto ha sido y es inaguantable y nos sentimos abandonados, tanto por parte de la administración local como por la autonómica", denunciaba la directora, quien reivindicaba "poder ejercer de profesora con dignidad".

Desbloquear el colegio

Por eso consideran más que necesaria la reunión con Educación. "No nos creemos que toda una administración autonómica carezca de herramientas para desbloquear la paralización del colegio. Esto es algo muy serio. Pedimos justicia ya, que nos digan qué botón tenemos que activar para que esto acabe ya, estamos hartos".

Pero por si fuera poco, ahora el auditorio acoge obras para la instalación de la aerotermia, lo que complica dar clase por las molestias que genera, además de obligar a tener que reestructurar el espacio, ya que las obras han llevado a prescindir del aula de orientación, de otras aulas de desdoble y de las clases para profesores; todo problemas añadidos.