Avance definitivo para regenerar la costa del norte de Sagunt y Canet

Diez días hasta la formalización del contrato. Este es el nuevo plazo que abre la adjudicación por parte de la secretaría de Estado de Medio Ambiente de los trabajos para la regeneración de las playas del norte de Sagunt y Canet d'en Berenguer. Como adelantó Levante-EMV, la oferta elegida ha sido la presentada por la unión temporal de empresas (UTE) compuesta por Dredging International España y Rover Maritime, que asciende a 42,7 millones de euros para el conjunto de las actuaciones, que incluye el litoral de Sueca y Cullera.

Para el Camp de Morvedre, la inversión ronda los 17,6 millones de euros y contempla fundamentalmente el trasvase de cerca de 1,3 millones de metros cúbicos de arena procedente del banco submarino frente a las costas de Cullera, de los que se espera que lleguen a las playas del norte de Sagunt cerca de 960.000 metros cúbicos, al descontarse el material que se pierde durante la operación.

Cordón dunar y gravas

El proyecto impulsado desde la dirección general de la Costa y el Mar con fondos europeos también contempla la aportación de 4.000 metros cúbicos de sedimentos al cordón dunar del norte de la gola de Quartell, que se encuentra deteriorado por su uso como aparcamiento. Además, se trasvasarán 7.500 metros cúbicos de gravas desde Almardà y Canet hasta Castellón, una cantidad que en el proyecto original superaba los 110.000 metros cúbicos.

Zona deteriorada del litoral norte de Sagunt. / Daniel Tortajada

Otra novedad introducida a última hora en los trabajos destinados a frenar el deterioro de las playas del norte del Camp de Morvedre es la prolongación del encauzamiento de la gola de Quartell, con el objetivo de mantener su capacidad de drenaje frente a la previsión de que "se producirán avances significativos de la línea de costa en esta zona".

Cinco meses de trabajos

El proyecto, según se recoge en la documentación que acompaña el expediente, tiene un plazo de ejecución de cinco meses. El primero servirá para adoptar las medidas ambientales previas en la zona de extracción de arena, mientras que durante el segundo se balizará el espacio de depósito, se retirarán las gravas y se encauzará la gola de Quartell. Ya el tercer mes se procederá al trasvase de la arena y la restauración del cordón dunar, dejando para los dos últimos las medidas ambientales y correctoras.

Después de años de reivindicaciones y amargas alertas tanto de las asociaciones vecinales como de las administraciones locales, la Demarcación de Costas ha demostrado la mayor diligencia en el procedimiento de contratación, marcado por el ultimátum que significa la disponibilidad de los fondos europeos hasta mediados del próximo año o la presentación únicamente de cuatro ofertas.

Documentación validada

Más allá del motivo y a falta de los últimos pasos, apenas han transcurrido cinco meses desde que se convocó el concurso hasta la adjudicación, que tuvo lugar a principios de esta semana, después de que la mesa especial de contratación del Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia certificara que toda la documentación presentada por la UTE Dredging/Rover era correcta.

Como recoge la resolución firmada por la directora general de la Costa y el Mar, Ana Doñoro, este acuerdo pone fin a la vía administrativa, así que los únicos frenos posibles son la presentación de un contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional o un recurso especial en materia de contratación ante la secretaría de Estado de Medio Ambiente o ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

Asesoría adjudicada

Para no dejar cabos sueltos, hace unos días también se certificó la adjudicación por algo más de 722.000 euros a la empresa sevillana Geser Ingenieros Consultores de los trabajos de dirección de la obra, coordinación en materia de seguridad y salud y dirección ambiental de la regeneración de las playas de Almardà, Corinto, Malvarrosa y Canet.