La Diputación reclama a Benifairó la devolución de una ayuda para restaurar el Palau

La Diputación de Valencia ha reclamado al Ayuntamiento de Benifairó de les Valls la devolución de una ayuda destinada a la rehabilitación del Palau Vives de Canyamás. El PP municipal ha aireado este asunto al tiempo en que ha denunciado “la grave irresponsabilidad” del equipo de gobierno "tras perder definitivamente la subvención", si bien el alcalde, el socialista Antonio Sanfrancisco, asegura estar pendiente de mantener una reunión con la vicepresidenta de la corporación provincial, Natalia Enguix, para intentar reconducir el asunto.

El PP asegura que "el decreto de la Diputación de Valencia es claro: al no haberse cumplido las bases de la convocatoria ni subsanado las deficiencias señaladas en los informes técnicos, el ayuntamiento deberá devolver los 64.400 € ya recibidos en 2018 junto con los intereses legales”. “Esto significa que además de perder la oportunidad histórica de hacer esta rehabilitación, el municipio tendrá que asumir un coste económico adicional que saldrá directamente del bolsillo de los vecinos”, ha destacado la portavoz popular en el consistorio, María José Peiró. "Nos hemos quedado sin obra y con deuda por la nefasta gestión del gobierno municipal", añade.

Desde el PP se recuerda que “el proyecto inicial, aprobado en 2017, recogía la rehabilitación del cerramiento exterior y puesta en valor de la planta primera del Palau Vives”. Sin embargo, según afirman, “el ayuntamiento no cumplió con los requisitos exigidos para mantener la subvención y dejó caducar el plazo de alegaciones”.

María José Peiró y otros ediles, en un pleno de Benifairó. / Levante-EMV

El alcalde, Antonio Sanfrancisco, ha lamentado que esas obras previstas hace siete años aún no se hayan podido realizar y, lejos de la versión de la edil del PP, lo ha atribuido tanto a los problemas sufridos por el ayuntamiento para lograr el permiso de la Conselleria de Cultura para intervenir en el monumento como a la falta de una autorización de la misma diputación, decía además de recordar "la falta endémica de personal en las administraciones".

"Ayuda"

La portavoz del PP también ha censurado que el gobierno local les “ha pedido ayuda cuando ya no hay solución”. Por eso, ha criticado: “Es inaceptable que el gobierno municipal intente responsabilizar a la oposición de una negligencia que es exclusivamente suya”. Ahora bien, el presidente de la corporación matiza que "no les solicitaron ayuda". "Ellos la ofrecieron y yo la acepté", afirma.

En cualquier caso, el PP ha exigido “explicaciones públicas del alcalde y su equipo, la publicación íntegra del expediente para garantizar la transparencia y la asunción de responsabilidades políticas por una gestión que ha perjudicado directamente al patrimonio y a la economía de Benifairó de les Valls”. "En el último pleno ya me pidieron explicaciones y las ofrecí", afirma el alcalde, además de esperar que la vicepresidenta de la Diputación les pueda recibir próximamente y se pueda reconoducir la situación.