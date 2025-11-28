Las fallas de Especial de Sagunt desvelarán su secreto mejor guardado

Los fallas de sección Especial de la Federación Junta Fallera de Sagunt presentarán sus bocetos este próximo domingo, 30 de noviembre, a las 18 horas, en un acto muy especial, donde darán a conocer los monumentos que plantarán el próximo mes de marzo para dar comienzo a fiesta fallera en la comarca del Camp de Morvedre.

El Teatro de Begoña es el lugar escogido para el desarrollo del evento, donde las comisiones de El Palleter, Plaça Rodrigo, La Victòria, La Marina, Eduardo Merello y La Palmereta desevelarán uno de los secretos mejor guardados hasta el momento: sus fallas, además de sus artistas, que participarán en el evento "compartiendo todo el proceso creativo en un interesante coloquio", adelantan organizadores del evento.

Fallas

En el caso de Plaça Rodrigo, que se coronó el año pasado como la mejor falla de Sagunt, com lo hiciera también en 2024, se ha apostado de nuevo por Erik Martínez, quien lleva 10 años plantando el monumento grande, mientras que la infantil será obra de Toni Verdugo.

El Palleter, que este año se alza como la falla más cara de 2026 (53.000 euros), se decanta por un artista nuevo, Josemi Gasent, mientras que el autor de la infantil es Manolo Rubio, actual ganador de la sección Especial de las Hogueras de Alicante.

La Victòria, que se alzó el año pasado con el banderín de la mejor falla infantil de Sagunt, primer premio de Especial de fallas infantiles de FJFS, repite con Vicente Gomar, con el monumento de mayor presupuesto (20.000 euros). En cuanto a la falla grande, Carlos Carsí es el elegido para este 2026.

La Marina vuelve a plantar con un gran conocido por la comisión y artista de renombre como es Mario Gual, mientras que para la infantil, será Gabriel Escalera. Una situación similar es la de Eduardo Merello, que abre las puertas de nuevo a Xesco Gil, quien también firma varios monumentos en otras categorías.

Por último, La Palmereta, todo un referente en fallas infantiles, opta por David Ojeda para su monumento infantil, con un presupuesto de 18.000 euros.

Espectáculo

Además de la presentación en si, el acto contará con una dansà, que discurrirá desde la travesía de la calle Concepción Arenal y calle Progreso, hasta la Plaza del Sol donde habrá un espectáculo de fuegos artificiales.