Dos fines de semana con intensa actividad cultural en Algímia d’Alfara

Algímia d’Alfara encadena dos fines de semana con una intensa agenda de programación cultural y participación ciudadana. La primera jornada del pasado 21 de noviembre estuvo marcada por la lectura final del taller de escritura sobre historias de mujeres, "un acto lleno de emoción organizado por L’Òliba Cultural junto a L’Aplec, que dio voz y visibilidad a las historias femeninas del municipio", según informan desde la organización.

La Unió Musical d’Algímia se sumó a la jornada cultural con la celebración de Santa Cecilia el pasado día 22 con un concierto en el Auditorio, la recogida de los nuevos músicos y la misa cantada por la Coral. Por último, el fin de semana se completó con la obra teatral Las jirafas duermen de pie de la autora Ester Medrano.

La Unió musical Algímia en el Palau de la Música. / Levante-EMV

Próximos eventos

Para completar la agenda cultural este fin de semana, Algímia no pierde el ritmo y tiene programada como acto central del sábado 29 a las 12:00 horas en la Casa de la Cultura, la "esperada presentación" de la novela Hotel California, ganadora del Premio Philip Marlowe – Cartagena Negra. Salva Alemany, el autor de la novela será el encargado de realizar la presentación. Esta actividad también está organizada por L’Òliba Cultural.

Además, llegará la quinta marcha solidaria contra la Violencia de Género de cinco kilómetros en el Passeig Glorieta, el domingo 30 de noviembre, a las 11 horas. Ese día, a las 10:30 horas se podrá ver la exposición Mural, Performance y lectura del manifiesto en el auditorio tal y como anticipaba el Levante-EMV la semana pasada. También, ese mismo domingo tendrá lugar el Premio “Tio Pere”, que reconocerá al director, Xesco Guillem Escobarde, de la Unió Musical a las 18:00 en el auditorio municipal.