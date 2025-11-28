Una gala marcada en Sagunt por la emoción y el reconocimiento

La gala de los premios Onda Cero Sagunto 2025 reunió a representantes políticos, asociaciones y entidades de toda la comarca. Fue un acto cargado de emociones y de momentos brillantes que además contó con la música en directo del prestigioso Cuarteto de Cuerda Valencia que integran cuatro mujeres con más de 20 años de experiencia sobre los escenarios.

El galardón de Honor fue entregado a la arqueóloga Emilia Hernández en reconocimiento a "su destacada trayectoria y a su firme compromiso con la conservación del patrimonio histórico de la ciudad. Su labor como conservadora, y posteriormente como directora del Museo Arqueológico de Sagunt, ha sido clave en la protección y difusión del legado cultural del municipio", según se afirmó.

En un vídeo, Hernández admitió que su jubilación le dejó el regusto amargo de haber querido dejar en mejor estado el patrimonio histórico, aunque el alcalde Darío Moreno destacó en esto la responsabilidad de las administraciones y le dedicó palabras de cariño, asegurando que la ciudad "estaba en deuda con ella".

Premios destacados

El empresario Juan Planes se llevó el galardón en la categoría de Economía, por ser impulsor del desarrollo económico y del sector hotelero en El Camp de Morvedre gracias al proyecto del Hotel Lunic.

En Iniciativa Cultural, el premio fue para el proyecto ‘El Pick-Up’ representado por Ximo Ginés en la misma emisora de radio.

‘La Ruta del Cine de Algar de Palància’ se llevó el galardón en la categoría de Iniciativa Social por ser elegido como plató para el rodaje de la película 'L’àvia i el foraster', entre otras cosas.

Por su parte, Alejandro Samper se llevó el reconocimiento a la Iniciativa Solidaria por su proyecto ‘Con la diabetes en la mochila’ que le hizo ir a pie desde Sagunt hasta Santiago de Compostela recogiendo fondos para esa causa.

Arte y deporte

En la sección de arte, se premió a la Unió Musical d’Algimia d’Alfara por sus excelentes resultados obtenidos en 2025 mientras que el Premio de Deporte se otorgó a Marta Ojeda por "su extensa y exitosa trayectoria en el ámbito de la lucha olímpica.