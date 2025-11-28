El ensayo general del CT Huracán se salda con doble victoria
La entidad saguntina brilla en un duatlón cross del circxuito de Castellón y se prepara para recibir el reconocimiento a la mejor escuela de la Comunitat Valenciana
María Badal
La escuela de Triatlón Huracán inició su temporada oficial con una destacada participación en el primer Duatlón Cross celebrado en Benicarló. Hasta 15 jóvenes del Camp de Morvedre compitieron en las categorías benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil, dejando muy buenas sensaciones en este arranque de curso.
Actuaciones sobresalientes
Las actuaciones más sobresalientes llegaron en categoría infantil, con la victoria de Mar Mateos, que revalidó así el triunfo obtenido la pasada temporada, y en alevines, donde Diego Esteban se impuso, seguido muy de cerca por su compañero de equipo Héctor Burillo.
Ensayo general
Aunque la prueba pertenecía a la fase provincial de Castelló y no puntuaba para el ranking autonómico de la escuela, el equipo aprovechó la cita como un ensayo general. “La escuela, al ser fase provincial de Castelló, no contaba para el ranking y premios, pero se lo tomó como un entrenamiento para pulir detalles de cara a la primera prueba de nuestro ranking, que será el próximo 13 de diciembre en Sagunt”, explica el director de la escuela Toni Mateos.
La semana será especialmente ilusionante para la entidad, que aguarda la celebración de la gala anual de la Federación de Triatlón de la Comunitat Valenciana, donde el Huracán recibirá la medalla de oro a la mejor escuela autonómica de la pasada temporada. El acto tendrá lugar el domingo 30 en el Auditorio Joaquín Rodrigo de Sagunt a partir de las 17 horas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hallazgo arqueológico en el entorno del Castillo de Sagunt
- Nuevo hito en la escalada del precio de la vivienda en Sagunt
- Sagunt retira de la circulación una decena de patinetes
- Atracan a dos vendedores de la ONCE en Sagunt en solo cuatro días
- Los Templarios vuelven a Petrés
- Los premios a la Excelencia Turística de Sagunt reconocen la calidad de la hostelería
- Sagunt concluye una inversión de más de 2 millones de euros
- La fuente que costó 400.000 euros volverá a funcionar en Sagunt tras catorce años parada