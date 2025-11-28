El ensayo general del CT Huracán se salda con doble victoria

La escuela de Triatlón Huracán inició su temporada oficial con una destacada participación en el primer Duatlón Cross celebrado en Benicarló. Hasta 15 jóvenes del Camp de Morvedre compitieron en las categorías benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil, dejando muy buenas sensaciones en este arranque de curso.

Actuaciones sobresalientes

Las actuaciones más sobresalientes llegaron en categoría infantil, con la victoria de Mar Mateos, que revalidó así el triunfo obtenido la pasada temporada, y en alevines, donde Diego Esteban se impuso, seguido muy de cerca por su compañero de equipo Héctor Burillo.

Ensayo general

Aunque la prueba pertenecía a la fase provincial de Castelló y no puntuaba para el ranking autonómico de la escuela, el equipo aprovechó la cita como un ensayo general. “La escuela, al ser fase provincial de Castelló, no contaba para el ranking y premios, pero se lo tomó como un entrenamiento para pulir detalles de cara a la primera prueba de nuestro ranking, que será el próximo 13 de diciembre en Sagunt”, explica el director de la escuela Toni Mateos.

La semana será especialmente ilusionante para la entidad, que aguarda la celebración de la gala anual de la Federación de Triatlón de la Comunitat Valenciana, donde el Huracán recibirá la medalla de oro a la mejor escuela autonómica de la pasada temporada. El acto tendrá lugar el domingo 30 en el Auditorio Joaquín Rodrigo de Sagunt a partir de las 17 horas.