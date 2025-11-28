El festival de cómic Splash abre en Sagunt su edición más antifascista

La edición más antifascista del Festival del Cómic de la Comunitat Valenciana Splash ya llena de vida el futuro museo industrial del Port de Sagunt . Hasta este domingo, el mundo de la historieta muestra su cara más mordaz y ácida a nivel político para sumarse al 50 aniversario de la llegada de la democracia con un mensaje nítido en contra de los autoritarismos actuales y pasados.

Así lo resume a Levante-EMV Fran García, director de contenido de un certamen que deja clara su carta de presentación en el cartel elaborado por Candela Sierra y en las tres exposiciones programadas: La colección de humor satírico Mongòlia vs Feixisme 2.0, la muestra Humor en temps de guerra sobre la revista La Traca cuyo director, Vicente Carceller, fue fusilado por el franquismo y la recopilación de collages y grabados titulada Pessimisme realista i idealisme optimista a cargo de Yeyei Gómez, ganadora del Premio Humor Gráfico de esta edición del festival.

Otra pista en esta dirección es la misma presencia de Darío Adanti, uno de los fundadores de la revista Mongolia, que participará el sábado a las 12:50 horas en un debate sobre el humor gráfico titulado "Còmic i fascisme 2.0" con Javier Gallego, Ernesto Priego y José Pablo García para reflexionar sobre "el papel de la sátira en la actualidad, la libertad de expresión y el papel de la cultura ante el giro político hacia la extrema derecha".

Un momento de la inauguración. / Levante-EMV

Pero el festival va más allá y reunirá a diecisiete editoriales, así como medio centenar de autores de todo tipo de géneros, entre los que están los dos afincados en Sagunt Elena Uriel y Sento Llobell, así como Laura Pérez Vernetti, Candela Sierra, Carmen B. Mikela­rena, Ernesto Priego, Javier Gallego, Juan Gallego, Natalia Velarde Bero­y, Cristina Durán, Miguel Ángel Giner, Javier Pérez Andújar, Magius María Herreros, Adrián Bago, Raquel Gu, Domingo Giner, Javier Alonso Fernández, Yeyei Gómez, Sagar Víctor Barba, J.M. Polls, José Pablo García, Sebas Martín, Rebecca Paramio, Nacho Golfe, Daniel Tomás, Jordi Bayarri, Jaime Martín, Riki Blanco, Lluis Recasens, «L’avi» Iván García Aguado, Javier Marquina, César Sebastián, Manel Gimeno, Suede Kento, Lúa Solaz, Ramen Para Dos (Diana Calleja y David Jiménez), Jordi Peidro, Kalitos, Chris Stygryt, Santi Blasco, Lídia Alonso, Celia Riba, Javi Alfonso Majo Giménez y Oscar Herrero.

También ha incluido en su jornada inaugural la presentación de “Fang”, un trabajo sobre la trágica dana donde el autor valenciano Manel Gimeno sumerge en el barro, “según sus palabras”, al mismo expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

Autoridades

La inauguración ha contado con el director general de Cultura de la Generalitat, Miquel Nadal, la alcaldesa en funciones María José Carrera, el edil de Juventud Roberto Rovira y la concejal de Patrimonio, Natalia Antonino, dentro de una cita organizada por la Concejalía de Juventud e Infancia junto con el Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ)

Cartel del festival. / Ayuntamiento de Sagunt

Premios

Entre debates, exposiciones, charlas y proyecciones, uno de los platos fuertes del certamen será la Gala de Premios Splash 2025 que se hará este sábado a las 20 horas.

Entre los galardonados están Un oscuro manto (Mejor Obra Nacional), de Jaime Martín; Lo que más me gusta son los monstruos 2 (Mejor Obra Internacional), de Emil Ferris; Etileno (Premio Entender el Presente), de Carmen B. Mikelarena; la autora del cartel de la presente edición del Splash, Candela Sierra (premio Sento Llobell al Talento Joven); Yeyei Gómez (Premio Humor Gráfico); Aguagym (Mejor Álbum de No Ficción) de Marina Sáez; El designio (Mejor Guion), de Javier Pérez Andújar; Un barbero en la guerra (Premio María Pérez Lacruz de Memoria Histórica), de María Herreros; la autora, ilustradora y fotógrafa Laura Pérez Vernetti (Premio Una vida de viñetas); el medio digital especializado en cultura japonesa Ramen Para Dos (Premio Divulgación); y el programa Territorio 9 de RNE dirigido por Javier Alonso Fernández (Premio Mass Media).