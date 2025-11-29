El avance para regenerar las playas de Sagunt y Canet no frena las reivindicaciones

Las reacciones a la noticia adelantada por Levante-EMV sobre la adjudicación de los trabajos de regeneración de las playas del norte de Sagunt y Canet d'en Berenguer coinciden en la satisfacción por este paso, aunque también en la necesidad de completar este proyecto con otros sistemas de retención de la arena.

El alcalde de la capital del Camp de Morvedre, Darío Moreno, reconoce que se trata de "una muy buena noticia para nuestra ciudad. Tal como pedimos a la Demarcación de Costas, los trámites avanzan con la máxima agilidad. En cualquier caso, seguiremos muy vigilantes para que la regeneración sea una realidad el año próximo".

En esta línea se pronuncia también su homólogo en Canet, Pere Antoni, quien reconoce que "estamos de enhorabuena". El socialista destaca que "el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico está cumpliendo con sus plazos, porque nos dijeron que antes de finales de año estaría adjudicada y así es. Lo que ahora nos preocupa es el tiempo de ejecución, que la empresa sea capaz de cumplirlo y que el próximo verano, por lo menos al norte de nuestro segmento de playa, ya veamos algo de luz con ese nuevo sedimento. Que la marea haga su trabajo y que toda esta arena que se depositará en la zona norte de Sagunto vaya bajando poco a poco a Canet".

Además de mostrarse "encantado de cumplir hitos y dar pasitos hacia adelante", Antoni recuerda que el ayuntamiento que preside ya sacó a licitación la compra e instalación de ocho boyas inteligentes, "otro paso fundamental en nuestro proyecto de regeneración mediante ingeniería verde, ya que, no solo se trata de esa aportación de arena, sino de conseguir que se quede para que la solución no sea temporal, sino permanente".

Reacciones vecinales

Otras reacciones llegan desde la Federación Vecinal Morvedre, que considera la adjudicación del contrato "un paso importantísimo". En sintonía con las valoraciones desde Canet, este colectivo añade que "las playas no estarán regeneradas hasta que se construyan diques sumergidos que retengan la arena. De no hacerlos, nos veremos abocados a que periódicamente se tenga que reponer el material y, ya hemos visto y sufrido, lo lenta que es Costas para ejecutar proyectos.

Varias voces conciden en reclamar arrecifes para que la arena no se vaya «al segundo o tercer temporal»

También la Asociación Vecinal de las playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa, una de las más activas en las reivindicaciones para frenar el deterioro del litoral norte de Sagunt, celebra el avance decisivo en el proyecto, aunque mantiene la alerta por las carencias que aún amenazan a esta zona. Según insisten, este trasvase de cerca de 1,3 millones de metros cúbicos de arena "es insuficiente para proteger de manera efectiva unas playas gravemente afectadas por décadas de regresión". Así, reclaman medidas complementarias urgentes para garantizar la estabilidad del material a medio y largo plazo.

Entre ellas señalan los arrecifes artificiales sumergidos o diques exentos paralelos a la costa, que lamentan que no se incluyeran en el proyecto ahora adjudicado. Estos elementos son vistos como imprescindibles "para frenar la energía del oleaje y estabilizar los sedimentos. Sin una barrera de protección -insisten desde el colectivo vecinal-, la arena desaparecerá en dos o tres temporales".

No a retirar gravas

Otra preocupación son los 7.500 metros cúbicos de gravas que se extraerán de Almardà y Canet para llevarlos a Castellón, un material que consideran "imprescindible" que siga donde está para "amortiguar los fuertes oleajes y proteger la arena. Ya sufrimos en el pasado la retirada masiva de material que dejó la playa aún más vulnerable".

Otro punto que no aborda el proyecto para el Camp de Morvedre es "la rigidización extrema del tramo costero entre Burriana y Almenara, ni la necesaria modificación del dique norte del puerto de Burriana, cuya influencia en la erosión al sur está ampliamente documentada. Mientras no se actúe sobre la raíz del problema, las intervenciones serán parches temporales", advierten.

Preocupaciones

La restricción de la regeneración dunar al norte de la gola de Quartell, el riesgo de enterrar con la arena zonas de paso y antiguos aparcamientos o la necesidad de agilizar el inicio de las obras son otras preocupaciones de la asociación vecinal presidida por Amparo Peris, que advierte que se mantendrá vigilante y reivindicativa, al "estar en juego nuestras playas y el hogar de cientos de familias".

Más valoraciones

También desde Almardà Viva valoran "positivamente" la adjudicación de las obras, que consideran "un paso importante que llega tras años de reivindicación constante". Esta aportación de arena y la recuperación de una parte del cordón dunar "representan un avance significativo hacia la protección de nuestro litoral", en el que también destacan el encauzamiento de la gola de Quartell para garantizar su drenaje ante episodios de lluvias intensas, en palabras de su presidente, Carlos Sabater.

De cualquier forma, este colectivo no oculta su "preocupación" frente a futuros temporales, que "vuelvan a situarnos en el mismo escenario de vulnerabilidad que hemos sufrido en los últimos años. La experiencia nos demuestra que una simple aportación de arena no es suficiente para frenar el retroceso de la costa ni proteger nuestras viviendas y espacios naturales frente al oleaje y los temporales de levante".

Coincide con otras voces en señalar los sistemas de retención como "solución definitiva" para una "regeneración integral y definitiva. Los vecinos de Almardà, Corinto y Malvarrosa -añade Sabater- llevamos demasiado tiempo sufriendo los efectos del abandono histórico del litoral. No podemos permitir que, tras esta actuación, volvamos a empezar de cero". La asociación reitera su compromiso de mantenerse vigilante y exigir soluciones técnicas de largo plazo.