La Fundación Bancaixa Sagunt abre diciembre con una nueva exposición

La Sala Ximo Michavila de la Casa Capellà Pallarés se prepara para convertirse en un espacio de contemplación y diálogo artístico con la inauguración de Catarata, una exposición del fotógrafo Denis Ponté que contará además con una lectura a cargo de Philippe Constantín. El acto inaugural tendrá lugar el jueves 5 de diciembre a las 19 horas, en una propuesta cultural organizada por la c Fundación Bancaja, que refuerza su apoyo al tejido artístico.

Fotografía y lectura

Las fotografías de Denis Ponté, cuyo trabajo ha sido expuesto en diversos espacios internacionales, componen el núcleo de Catarata. La muestra reúne una selección de obras que "exploran la relación entre el ser humano y el movimiento constante que lo atraviesa, evocando esa caída perpetua ,esa “catarata”, en la que todos estamos inmersos", tal y como afirma el artista que propone un "recorrido que combina lo documental con lo poético. La luz, el desenfoque y la mirada detenida actúan como hilos conductores de una exposición que busca emocionar y despertar preguntas".

Durante la inauguración tendrá lugar una lectura artística de Philippe Constantín, escritor y creador multidisciplinar. Su intervención pondrá voz a los conceptos que atraviesan la obra de Ponté, estableciendo un diálogo entre texto e imagen que "promete ser uno de los momentos más destacados del acto".

Cultura para cerrar el año

Con Catarata, Sagunt despide el año apostando por la creación contemporánea y el diálogo entre artes. .

La inauguración del 5 de diciembre promete reunir a amantes de la fotografía y del arte en general en un encuentro que, "se perfila como una experiencia para los sentidos", afirman desde la organización.

Horarios y duración de la muestra

La exposición podrá visitarse del 5 al 31 de diciembre, en horario de lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 16 a 21 horas, permitiendo así un amplio margen para que vecinos y visitantes se acerquen a disfrutar de la propuesta artística.

La Sala Ximo Michavila, ubicada en la emblemática Casa Capellà Pallarés, se consolida así como "un referente cultural del Camp de Morvedre, acogiendo iniciativas que combinan diversas disciplinas y fomentan la participación del público", aseguran desde la entidad.