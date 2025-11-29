Las pegas ambientales y económicas hacen peligrar el Pantalán marítimo

La construcción del tramo marítimo del Pantalán del Port de Sagunt corre serio peligro. Así se desprende de las últimas informaciones transmitidas por la Autoridad Portuaria de València (APV), que hace unos días dio respuesta a un requerimiento por parte del concejal de Playas, Roberto Rovira, y este viernes trasladó un mensaje todavía más contundente en la reunión mantenida con representantes de la Federación Vecinal de Morvedre.

Este colectivo, presidido por Ricardo Fernández, explica que el organismo dirigido por Mar Chao "nos confirmó que no se construirá la parte marítima del Pantalán, puesto que la legislación actual no lo permite. Únicamente se llevará a cabo una regeneración paisajística, incluyendo la iluminación de las pilastras existentes".

La Federación Vecinal Morvedre revela que el organismo portuario ya ha descartado el paseo sobre el mar

A la hora de valorar esta interpretación del encuentro, desde la APV se limitan a señalar en declaraciones a Levante-EMV que, "como ya anticipamos, vamos a sacar de forma inminente la licitación de la redacción del proyecto de actuación del tramo marítimo del Pantalán, que nos permitirá analizar las opciones viables desde el punto de vista técnico y ambiental".

Viabilidad cuestionada

Frente a esta respuesta algo ambigua, el organismo portuario remitió recientemente un escrito al ayuntamiento en el que, sin aclarar del todo su voluntad, sí arroja más luz sobre los planes que maneja. Para empezar, precisa que este paseo sobre el mar, "por su naturaleza y ubicación", requiere la aprobación y valoración técnica de la dirección general de la Costa y el Mar y de Puertos del Estado, cuyas "aportaciones previas han sido determinantes para orientar la reflexión sobre la viabilidad y conveniencia del proyecto", aspectos que "han sido cuestionados".

Recreación del tramo marítimo del Pantalán. / APV

Cabe recordar que el primero de estos organismos, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ya emitió un informe favorable de compatibilidad con la estrategia marítima, aunque, eso sí, con una serie de requerimientos sobre el anteproyecto que ya estaba redactado. En cuanto al pronunciamiento del órgano integrado en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la APV no ha querido hacer público su contenido, ni siquiera a requerimiento del gobierno municipal de Sagunt.

Secretismo

La razón de este secretismo, según admite, es que se trata de un "oficio interadministrativo", es decir, "comunicaciones internas, cuya divulgación podría afectar al buen funcionamiento de las relaciones institucionales". Este documento, añaden las mismas fuentes, responde a "una finalidad operativa y de coordinación" entre ambas administraciones, de tal forma que "no se considera información amparada por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno".

En cualquier caso, la APV sí unifica el criterio de Costas y Puerto del Estado para asegurar que, "básicamente, ambos trasladan su reflexión sobre la conveniencia de la permanencia de este tipo de estructura ante un escenario de cambio climático, considerando que está en aguas abiertas". Señala la necesidad de valorar el completo "desmantelamiento" de los restos del antiguo Pantalán, "en lugar de insistir en la permanencia de una estructura de baja durabilidad, cuya conservación podría resultar ineficiente y contraria a criterios de sostenibilidad ambiental".

Resposabilidad

Un último punto que la APV traslada sobre el supuesto posicionamiento de Costas y Puertos del Estado es su "reflexión sobre el uso ciudadano para fines recreativos y culturales que se le pretende otorgar, tratándose de una obra marítima", que implica "un esfuerzo inversor". Con este panorama, el organismo dirigido por Mar Chao concluye que "resulta necesario adoptar una decisión fundamentada sobre la continuidad del proyecto inicialmente previsto, valorando de forma responsable su viabilidad administrativa, jurídica-económica y ambiental".

Integración

En cualquier caso, el compromiso que mantiene es el de "sacar a licitación en las próximas semanas el proyecto de integración ambiental del Pantalán Sagunto", según explicita el documento remitido en respuesta al concejal de Playas, Roberto Rovira.