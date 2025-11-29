Sagunt se convertirá en la capital del triatlón valenciano

Sagunt se prepara para vivir este domingo 30 de noviembre "una de las citas deportivas más destacadas del calendario autonómico", expresan desde la organización. La ciudad será el escenario de la Gala Anual del Triatlón Valenciano, un evento que reunirá a la comunidad triatleta de toda la Comunitat en el Auditorio Joaquín Rodrigo a partir de las 17:00 horas.

La iniciativa, organizada por la Federación Valenciana de Triatlón con el apoyo del club local Morvedre Triatlón y la colaboración del Ayuntamiento de Sagunt, pondrá en valor el trabajo realizado durante toda la temporada.

Cartel promocional. / Levante-EMV

El acto reconocerá a "los deportistas, técnicos y entidades que han brillado este año en las diferentes competiciones", afirma la organización. Durante la gala se entregarán los premios correspondientes a Juegos Deportivos, Escuelas de Calidad, donde el Club de Triatlón Huracán recibirá la medalla de oro como mejor escuela de la comunidad, Ranking Sin Drafting, Ranking TriCV y Lliga de Clubs, cinco apartados que "reflejan la diversidad y profundidad del triatlón autonómico, desde la base hasta las competiciones más exigentes", añaden.

Punto de encuentro

Además de los galardones, la cita se convertirá en un punto de encuentro para "celebrar la evolución del triatlón en la Comunitat Valenciana, un deporte que continúa creciendo en licencias, participación y nivel competitivo", expresa la federación.

Sagunt, que en los últimos años ha reforzado su papel como sede de pruebas deportivas y actividades vinculadas a la vida saludable, acoge esta gala como "un reconocimiento a su compromiso con el deporte y a la labor constante de clubes como Morvedre Triatlón", afirman.

Cita imprescindible

La ceremonia "promete dejar buenos momentos y servir de impulso para la próxima temporada, en la que deportistas y clubes volverán a medirse en un calendario cada vez más ambicioso", anuncia la entidad. Con todo ello, la Gala Anual del Triatlón Valenciano se afianza como una cita "imprescindible" para entender la fuerza y la proyección del triatlón en la Comunitat, y Sagunt se consolida, una vez más, como un referente deportivo en el Camp de Morvedre.