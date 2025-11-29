Sagunt se ve obligado a devolver casi 448.000 € de fondos europeos

El Ayuntamiento de Sagunt se ha visto obligado a devolver un total de 447.273,59 euros al Ministerio de Transportes correspondientes a fondos europeos del Plan de Recuperación destinados a la implantación de zonas de bajas emisiones y carriles bici. El grupo municipal del PP no ha dudado en difundirlo, al tiempo que asegura que "la pérdida de subvenciones evidencia la mala planificación y falta absoluta de gestión" de los socialistas que gobiernan con el concejal de EU-Unides Podem; un extremo que desde el gobierno municipal han negado a preguntas de Levante-EMV, asegurando que ese trámite responde a "una cuestión ordinaria, acorde a lo que marcan los procedimientos, pues simplemente se ha devuelto el importe de la subvención que no se ha ejecutado".

El PP pone el acento, sin embargo, en que ese reintegro voluntario de la subvención se ha producido "tras incumplirse las condiciones y plazos exigidos para la ejecución del proyecto", según la información que aseguran haber recogido "en el acta oficial de la Junta de Gobierno Local" celebrada el pasado 31 de octubre. Como ha verificado este diario, en ella se señala que la licitación de un contrato de adecuación del carril bici se declaró desierta y eso hizo imposible terminar la actuación subvencionada en plazo; además añade que, al hacer la nueva red se detectaron "alteraciones derivadas de la redacción del proyecto de ejecución, excesos de medición resultantes de la ejecución de las obras y modificación de contrato realizado durante el desarrollo de los trabajos... que implican modificaciones de los costes inicialmente presupuestados".

Ciclista en el carril bici del Port de Sagunt. / Daniel Tortajada

El popular critica que el equipo de gobierno "ahora tenga que ejecutar los carriles bici utilizando ahora fondos propios del ayuntamiento": "Primero deja escapar 447.000 euros, algo que lamentablemente no es la primera vez que sucede, y ahora el proyecto tenemos que pagarlo los vecinos y vecinas con dinero municipal. Es un ejemplo claro de mala planificación”, dice exigiendo "más trabajo y responsabilidad" al alcalde, Darío Moreno, para evitar "nuevos episodios de pérdida de financiación": “Sagunto merece un gobierno que trabaje, que planifique y que cumpla los plazos. No podemos seguir perdiendo recursos que otros municipios están aprovechando. Es dinero de todos y vamos a seguir vigilando para que no vuelva a suceder”, concluye el portavoz.

Devolución "sin coste"

Desde el gobierno local se insiste, sin embargo, en que la devolución del importe no utilizado "no ha tenido ningún coste para las arcas municipales" y que tampoco se puede dar por seguro que se vayan a hacer obras con fondos del consistorio que iban a ser financiadas por Europa. "El ayuntamiento ha mostrado un compromiso real con la movilidad sostenible, apostando por una ciudad con más seguridad vial, más cómoda para los viandantes y con menos contaminación ambiental y acústica. La red ciclopeatonal, de 18 kilómetros, ha sido un éxito y la prueba es que cada día es más utilizada", dicen destacando que "se han invertido casi 2 millones de euros procedentes de los Fondos Europeos".