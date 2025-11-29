El Sagunto Fútbol Base llevará su ilusión a la final de la Nations League femenina

El Sagunto Fútbol Base vuelve a demostrar que su proyecto deportivo va mucho más allá del césped. El club ha confirmado que sus jugadoras viajarán a Madrid para presenciar en directo la final de la UEFA Women’s Nations League, que se disputará en el Estadio Metropolitano. Para la entidad, se trata de una oportunidad educativa y emocional que puede marcar un antes y un después en sus jóvenes futbolistas, que tendrán la ocasión de vivir de cerca un evento del máximo nivel internacional.

Colaboración

La iniciativa será posible gracias a la colaboración entre la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que han facilitado que el viaje esté completamente subvencionado. Este gesto permite que todas las jugadoras convocadas puedan disfrutar de la experiencia sin que suponga un esfuerzo económico para las familias, algo que el club considera esencial para garantizar la igualdad de oportunidades dentro del proyecto formativo.

El club de fútbol recalca que este tipo de propuestas contribuyen a reforzar valores fundamentales como la convivencia, el compañerismo y el sentimiento de pertenencia. Además, asistir a una final internacional permite a las jóvenes jugadoras observar de primera mano el nivel, la exigencia y la profesionalización del fútbol femenino actual. “La fuerza de nuestras chicas del SFB seguro que se hará notar en el estadio”, destacan desde la entidad.

Conectar con referentes femeninos

Para el club, acercar a sus jugadoras a modelos reales y tangibles es clave para seguir fomentando vocaciones deportivas. En este sentido, el SFB subraya que "muchas niñas encuentran en estos eventos el impulso definitivo para creer en su propio potencial. Ver a miles de aficionados respaldando una final femenina, y hacerlo desde un estadio como el Metropolitano, contribuye además a normalizar y visibilizar el creciente peso del fútbol femenino en el panorama deportivo nacional".

Un impulso al fútbol local

Con esta salida, el Sagunto Fútbol Base consolida su compromiso con el desarrollo integral de su cantera y con la promoción del fútbol femenino dentro del Camp de Morvedre. El club recuerda que su labor va más allá de la competición semanal: se centra en "formar personas, inculcar valores y abrir puertas a nuevas oportunidades", añaden.

El SFB mantiene que "actividades como esta fortalecen la cohesión interna del club y generan vínculos que perduran más allá de la temporada. Ver juntas una final internacional no solo será una experiencia deportiva, sino también social y emocional, que contribuirá a la identidad colectiva del equipo", asegura la entidad. En definitiva, una apuesta firme por el crecimiento, la motivación y el futuro del fútbol femenino saguntino.