Dos vías para garantizar el futuro del patrimonio en Sagunt

Compromís analizó en el Centro Cultural Mario Monreal de Sagunt la situación del patrimonio histórico local para poner en relieve "la necesidad de una mirada integral que abrace tanto los elementos materiales como los inmateriales", afirman desde el grupo político.

El encuentro reunió a vecindario, entidades sociales, representantes institucionales y voces expertas en la investigación, protección y divulgación del legado saguntino, que coincidieron en "la urgencia de superar las políticas fragmentadas y apostar por un modelo de gestión que dignifique nuestro patrimonio", expresan desde el partido tras hacer referencia a la complejidad y pluralidad de un legado que abarca desde la época íbera al patrimonio industrial.

Participaron Xandre Mateu, del Departamento de Historia Medieval de la Universitat de València, Maria Hebenstreit, del Centre d’Estudis del Camp de Morvedre y APIPS, Beatriu Palmero, exconcejal de Patrimonio en la Pobla de Vallbona, y Ruth Villar, de la asociación de recreación histórica Sagvntvm Augusta.

Tras el acto, desde el partido aseguran que "la conclusión fue clara y compartida": "Hace falta abrir dos vías complementarias para garantizar el futuro del patrimonio saguntino". Por un lado, la profesionalización de la gestión, con equipos técnicos estables y recursos suficientes que aseguran intervenciones rigurosas y continuadas. Por otro, la redacción de un plan estratégico de ciudad que proteja el patrimonio en toda su amplitud, conectándolo con la vida cultural, social y económica de Sagunt".

Desde Compromís subrayaron que "solo con una apuesta decidida por la profesionalización y con un plan estratégico compartido se podrá garantizar que el patrimonio sea motor de cohesión y proyección, y no un recuerdo apagado. Sagunt merece dignidad, compromiso y una gestión que convierta su historia en palanca de futuro", remarcaron tras el encuentro.