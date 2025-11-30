"Por un Camp de Morvedre más sostenible"

Cintillo Foro Comarcal Camp de Morvedre / L-EMV

La modernización de sus sectores productivos, la mejora de las infraestructuras, la sostenibilidad y el impulso a la formación y el empleo son cuestiones de primer orden para cualquier territorio. La coordinación entre administraciones, empresas y ciudadanía se presenta como un factor esencial para seguir avanzando en la cohesión y el progreso de cada comarca.

Para atender estas y más cuestiones que afectan a los municipios del Camp de Morvedre, Levante-EMV organiza una nueva edición del Foro Más Que Empresas, un encuentro que cuenta con el impulso de la Diputación de Valencia, Vicepresidencia Primera Área de Comarcalización, Caixa Popular, Hidraqua y la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV).

Esta cita es la séptima edición de una serie de charlas y debates que están recorriendo las comarcas en las que este diario cuenta con delegación propia o presencia.

Cuándo y dónde

Esta cita tan significativa en el Camp de Morvedre tendrá lugar el martes 2 de diciembre a las 9:30 en el Centro de Educación Ambiental de la Comunidad Valenciana (CEACV), ubicado en Sagunt.

Programación

La jornada comenzará a las 9.30 horas con un recibimiento donde no faltará el café para coger fuerzas y continuará con una bienvenida por parte de Toni Iborra, concejal de Industria de Sagunt.

A las 10:10 horas comenzarán las mesas de debate moderadas por Mónica Arribas, delegada de la edición de Levante-EMV en la comarca. La primera estará formada por el propio edil saguntino, Cristina Plumed, vicepresidenta de la CEV Valencia y presidenta de ASECAM, así como José María Gómez, director de fábrica cementera de Holcim.

La segunda mesa estará integrada por Laura Gascón, gerente de la zona Valencia Sur de Hidraqua; Miguel Montagut, director de Zona de Caixa Popular y Jorge Mateos, técnico del Centro de Educación Ambiental de la Comunitat Valenciana.

El cierre institucional vendrá de parte de la diputada provincial Paz Carceller en este lugar privilegiado, pues el Centro de Educación Ambiental de la Comunidad Valenciana está ubicado en la antigua Alqueria dels Frares, rodeado de más de setenta mil metros cuadrados de zonas ajardinadas junto al Marjal dels Moros; un centro de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica que es una referencia para avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) por los recursos y actividades que ofrece tanto a profesionales como a ciudadanía.