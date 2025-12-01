Acción en Sagunt para reivindicar más árboles frente al cambio climático

La asociación de vecinos La Victoria ha realizado una acción reivndicativa para visibilizar la falta de arbolado en algunas zonas del Port de Sagunt. Una nueva llamada de atención dentro de su campaña "Aquí falta un árbol" para denunciar los numerosos alcorques vacíos del municipio.

Este domingo, la entidad marcó los alcorques que no tienen árboles. "No pudimos señalarlos todos: la cantidad de alcorques vacíos es tan elevada que la tarea habría requerido muchas más jornadas de trabajo", afirmaban desde la entidad.

Con esta acción de protesta, la AV La Victoria pretende poner sobre la mesa un problema que afecta directamente a la habitabilidad urbana en un contexto de calentamiento global. "La ausencia de árboles frondosos —capaces de generar sombras amplias y de reducir de forma significativa la temperatura del entorno— agrava los efectos de las olas de calor, cada vez más frecuentes e intensas. Numerosos estudios han demostrado que la presencia de arbolado denso puede disminuir la temperatura del aire hasta varios grados en comparación con zonas sin vegetación, lo que convierte la sombra en un elemento de salud pública", explicaban.

Los vecinos en la calle en plena campaña. / LEVANTE-EMV

Palmeras

Sin embargo, según apuntan, en muchas calles del municipio se están plantando mayoritariamente palmeras de tipo cocotero. "Aunque requieren menos mantenimiento, su contribución climática es muy limitada: generan una sombra mínima y prácticamente no ayudan a mitigar el calor acumulado en calles y plazas. Para el vecindario, esto se traduce en recorridos diarios más sofocantes, menor confort térmico y una mayor exposición a golpes de calor, especialmente para personas mayores, niños y quienes tienen problemas de salud. En otras, en cambio, el ayuntamiento, cuando tala un árbol, directamente no vuelve a plantar nada. O sella el alcorque con hormigón, o lo deja abandonado", afirman.

Por ello, la acción de la asociación vecinal La Victoria pretende visibilizar esta contradicción: "En un momento en el que las ciudades mediterráneas necesitan urgentemente crear corredores verdes que amortigüen las temperaturas extremas, optar por especies que apenas proporcionan sombra supone una decisión poco alineada con la emergencia climática". Los vecinos reclaman, por tanto, "una estrategia de arbolado urbano basada en árboles frondosos y autóctonos que realmente contribuyan a proteger a la población frente al calor extremo".