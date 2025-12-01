Canet inyecta casi un millón de euros a su polideportivo

Canet d'en Berenguer ya cuenta con una pista cubierta en su polideportivo Sanchis Guarner. Las obras que comenzaron el pasado junio han tenido un coste de 963.000 euros. El pasado viernes 28 tuvo lugar el acto que da por concluidas las obras y estuvieron presentes todo el equipo de gobierno y los responsables de los trabajos.

Con esta nueva actuación, el polideportivo culmina su transformación, un proyecto que comenzó el año pasado y cuya primera fase costó 434.000 euros, de los que 200.000 fueron aportados por una subvención de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, y el resto por el consistorio.

Intención de la obra

La intervención ha consistido en cubrir la pista deportiva actual para poder practicar de manera adecuada deportes a cubierto, como fútbol o baloncesto, entre otros. Tiene una capacidad para 150 personas sentadas. También se han instalado placas fotovoltaicas que afirman que "generaran 100 kW". El alcalde, Pere Antoni asegura que "de este modo, contribuiremos a mejorar el medio ambiente mediante el uso de energías limpias" Además, "este proyecto sirve para concluir la transformación de lo que era un centro cultural en un espacio multideportivo. Esta intervención, por último, contempla la posibilidad de una futura ampliación que permita cubrir más espacios o añadir nuevos servicios", añade el alcalde.

La obra ha eliminado desniveles y barreras arquitectónicas de la primera planta, ha transformado la infraestructura en una zona diáfana de 220 metros cuadrados, distribuida en tres salas, una de 560 metros cuadrados, otra de 65 para el gimnasio y otra de 58 para pilates, yoga, gimnasia cognitiva, etc. Este proyecto de renovación contempla, además, "aseos, vestuarios y un baño no binario. Respecto a la planta de arriba, se habilitará una sala de reuniones y tres despachos para la atención al público y cometidos administrativos", explicaron.

El alcalde, Pere Antoni, afirma que "estamos muy satisfechos porque, con esta pista cubierta concluye la remodelación del polideportivo Sanchis Guarner, que ha sido uno de nuestros proyectos más ambiciosos esta temporada. Una vez más, cumplimos nuestro compromiso de hacer de Canet un Canet mejor”.

Otros proyectos

El municipio del Camp de Morvedre también está llevando a cabo otros proyectos con la financiación de la Diputació de València. Uno de ellos es el Skate Park que entró en funcionamiento el pasado junio, diseñado por el arquitecto Daniel Yabar. El ayuntamiento también ha realizado cambios en el alumbrado público "con el objetivo de incrementar la eficiencia energética y reducir la huella de carbono", según manifestó Antoni. Asimismo, "se están ejecutando obras para la readaptación y mejora de parques y jardines, con el fin de que se incluyan en ellos zonas de juegos infantiles, además de otras actuaciones complementarias", afirmaron desde el consistorio.

La Diputació asignó a Canet d'en Berenguer 1.716.000 euros del Pla Obert (que ha servido para financiar la obra), 478.000 euros más que en los planes de inversiones de la pasada legislatura. A esto hay que sumar otros 240.000 euros de la primera entrega de este año de la Diputación al Fondo de Cooperación, en el que participa junto a la Generalitat.