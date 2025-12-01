La contaminación mantiene bloqueada la apertura del puerto de Sagunto a la ciudadanía

La Autoridad Portuaria de València (APV) ha puesto al día a la Federación Vecinal Morvedre sobre diversos asuntos de interés que rodean al puerto de Sagunt durante una reciente reunión. Uno de los compromisos que se arrastra desde hace tiempo es la apertura del muelle norte para uso ciudadano, que, según la información transmitida al colectivo presidido por Ricardo Fernández, se mantiene bloqueada.

El principal escollo es la contaminación procedente de la antigua siderurgia que apareció en la dársena centro 2, que es el espacio al que se deben trasladar las empresas que todavía operan en la zona reservada para la integración puerto-ciudad. "El proceso sigue paralizado temporalmente hasta completar la descontaminación", explican desde la federación vecinal, que añade también que "el compromiso es agilizar los trabajos para avanzar lo antes posible".

Además de confirmar que no hay previsión de ampliar las instalaciones portuarias con una tercera dársena, en contra de lo que se proyectó hace años, otra inversión que se planteó y también está descartada es la construcción de un puerto deportivo, ya que, desde la APV, "consideran difícil compatibilizar la actividad náutica recreativa con la operativa comercial", según precisan los portavoces vecinales.

Preocupación

Entre las preocupaciones planteadas por el colectivo destacaba la futura dársena de graneles y el temor de que, "debido al viento, las partículas pudieran llegar el núcleo urbano". Desde la APV se precisó que "el proyecto cumplirá estrictamente toda la normativa ambiental vigente y descartó que exista riesgo de dispersión hacia las zonas habitadas", insisten desde la federación del Camp de Morvedre.

Entre las buenas noticias que se dieron a conocer en el encuentro destacan las actuaciones de mejora previstas en el paseo terrestre del Pantalán, con nuevos baños públicos y el refuerzo tanto de los servicios como de la accesibilidad a este espacio.

También se informó de la construcción de una planta fotovoltaica en el recinto portuario de Sagunt para que las instalaciones se acerquen al objetivo de cero emisiones marcado para 2035, y se anunció la organización de visitas ciudadanas a partir de la próxima primavera.