El festival de cómic recibe en Sagunt el apoyo de la ministra de Juventud

El Festival del Cómic de la Comunitat Valenciana Splash animó este fin de semana el futuro Museo Industrial del Port de Sagunt y lo convirtó en punto de referencia de los amantes del sector al reunir a "lo mejor" del panorma a nivel nacional a través de diecisiete editoriales, así como medio centenar de autores en una programación que incluía charlas, exposiciones, actuaciones musicales, proyecciones cinematográficas, así como talleres y juegos infantiles. La Gala de Premios contó además con la visita de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que fue la encargada de otorgar el Sento Llobell al Talento Joven a Candela Sierra, autora del cartel de esta XII edición en la que se conmemora el 50 aniversario del regreso de la democracia. Previamente, la ministra visitó los diversos espacios del festival y firmó en el libro de honor del ayuntamiento.

Rego se mostró muy agradecida con “la calidad humana y el talento, así como con el buen rollo y la alegría contagiosa. Me ha encantado ver que hay un montón de mujeres jóvenes que han salido a recoger sus galardones". La ministra añadió que "están en un momento complicado" en el que hay que defender cosas que ella pensaba ya estaban superadas, "tenemos unas juventudes en nuestro país que se están movilizando y son profundamente combativas para poner en la agenda asuntos que tienen que ver con toda la sociedad", dijo.

Galardones

Un manto oscuro (Norma Editorial) de Jaime Martín recibió el Premio a la Mejor Obra Nacional, galardón que fue entregado por la alcaldesa por delegación, María José Carrera. La segunda parte de Lo que más me gusta de los monstruos (Reservoir Books) de Emil Ferris ganó el Premio a la Mejor Obra Internacional. La autora, ilustradora y fotógrafa Laura Pérez Vernetti obtuvo un reconocimiento con el Premio Una vida de viñetas.

El Premio Entender el Presente fue otorgado a Etileno, la primera novela gráfica de Carmen B. Mikelarena. La autora de la exposición La Traca: Humor en temps de guerra, Yeyey Gómez, obtuvo el Premio Humor Gráfico. Aguagym (Garbuix Books) de Marina Sáez ganó el Premio al Mejor Álbum de No Ficción. El Premio al Mejor Guion se le concedió a El designio (Autsider Cómics) de Javier Pérez Andújar.

Un barbero en la guerra (Lumen) de María Herreros recibió el Premio María Pérez Lacruz de Memoria Histórica, galardón que fue entregado por el concejal de Juventud e Infancia, Robert Rovira. Finalmente, el medio digital especializado en cultura japonesa Ramen Para Dos ganó el Premio Divulgación. Y el programa Territorio 9 de RNE dirigido por Javier Alonso Fernández obtuvo el Premio Mass Media.

Intervenciones

María José Carrera agradeció la visita de Sira Rego a la ciudad y su apoyo al Festival Splash. "Es una cita importante para el mundo cultural, así como un espacio de encuentro intergeneracional, nuestra juventud tiene mucho que decir, también a través del cómic y la novela gráfica, con obras artísticas que van más allá de lo estético y del entretenimiento", añadió.

El concejal de Juventud e Infancia remarcó que "la cultura no es un adorno ni un entretenimiento accesorio, la cultura es memoria, crítica y libertad. Y sin libertad no hay democracia". Rovira continuó afirmando que "la democracia necesita ciudadanas críticas capaces de pensar por sí mismas y esto lo fomenta la cultura".

Tras el certamen, el edil se ha mostrado "muy contento" con el el resultado de este evento organizado por su concejalía junto con el Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ). "La gente nos ha felicitado y el ambiente ha sido muy bueno: Familias, gente joven, un público muy variado", decía a preguntas de este diario tras destacar que "la afluencia también ha sido muy buena" y que tanto la ministra como su equipo "quedaron encantados y reconocieron el gran trabajo que se hace por parte del departamento de Juventud y de toda la gente que colabora"