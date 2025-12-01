La iniciativa 'Patis oberts' crece en Sagunt

El programa 'Patis Oberts' se amplía en nuevos centros escolares de Sagunt a partir del primer fin de semana de diciembre. El ayuntamiento llevará a cabo la iniciativa en los colegios Cronista Chabret, José Romeu, Vilamar y La Pinaeta, como nuevas incorporaciones, ya que los centros Ausiàs March, Nuestra Señora de Begoña y Tierno Galván, ya estaba en funcionamiento desde 2023.

El concejal de Educación, Raúl Palmero ha afirmado que "el programa Patis Oberts es fundamental tanto para promover la práctica de actividad física y deportiva entre los menores de edad, como para favorecer la convivencia ciudadana". Palmero anticipa que "la intención del Equipo de Gobierno, desde la puesta en marcha del programa, era ampliarlo progresivamente a más centros escolares".

Horarios de la iniciativa

Desde este mes, los patios de los centros educativos Nuestra Señora de Begoña, La Pinaeta, José Romeu, Cronista Chabret y Ausiàs March quedarán abiertos de 17:00 h a 21:00 horas de viernes a domingo. “Con la excepción de los centros Vilamar y Tierno Galván, que solo abrirán sábados y domingos”, ha explicado Palmero, “para compatibilizar el programa Patis Oberts con las actividades extraescolares deportivas que se realizan los viernes en estos centros”.

Según ha evaluado el concejal, “la experiencia piloto, llevada a cabo durante el curso 2023-2024, resultó muy positiva”. “La comunidad educativa y la ciudadanía han mostrado interés en el programa, por eso ampliamos el número de centros y las horas de apertura de los patios”, ha expresado.

Periodo escolar

Desde la concejalía aseguran que la iniciativa Patis Oberts estará en marcha durante todo el periodo escolar, es decir, de septiembre a junio. Esta acción pretende “mejorar la convivencia ciudadana liberando espacios públicos de actividades deportivas”. Añaden que “es el caso de plazas como Cronista Chabret, la Antigua Morería o Padre Jaime donde, por ejemplo, los juegos con balones, pueden generar incidentes". Palmero concluye con que "es una doble mejora, las plazas y los parques se reservan para el descanso y el ocio de la ciudadanía y se ponen a disposición de las y los menores pistas donde practicar deporte”.