Nuevos controles de tráfico de la Policía Local de Sagunt

Los equipamientos de seguridad pasiva en vehículos como sistemas de retención infantil y cinturones de seguridad serán objeto durante esta semana de una campaña por parte de la Policía Local de Sagunt. Del 1 al 7 de diciembre, los agentes prestarán especial atención a su correcta utilización.

Con esta iniciativa se incidirá en la relevancia que supone el uso del equipamiento de seguridad para evitar las lesiones más graves en un siniestro de tráfico. Por ello, durante estos días se reforzarán las labores de inspección del uso de los cinturones de seguridad, tanto por parte de los conductores como del resto de ocupantes, independientemente de que viajen en el asiento delantero o en los asientos traseros. Asimismo, será objeto de especial atención el uso correcto de los sistemas de retención infantil para los menores que deban utilizarlos.

Importancia de la protección

La concejala de Policía Local, María José Carrera, ha enfatizado la importancia de la utilización de los sistemas de protección pasivos, que no solo son obligatorios, sino que además vienen demostrando una eficacia significativa en la reducción de los daños personales derivados de accidentes de circulación. En concreto, el pasado año la Policía Local de Sagunto intervino en un total de 160 siniestros viales con heridos, muchos de los cuales habrían tenido un menor impacto personal si se hubiesen utilizado adecuadamente los sistemas de seguridad pasiva.

Los cinturones de seguridad y los sistemas de retención infantil se encuentran entre las medidas más eficaces para proteger a los ocupantes de un vehículo contra lesiones producidas en siniestros en diferentes vías, ya sean urbanas o interurbanas. De hecho, el uso del cinturón de seguridad por parte de los conductores reduce el riesgo de lesiones mortales o graves en alrededor del 60 % de los casos.

Los cinturones de seguridad y los sistemas de retención infantil se consideran dispositivos de seguridad secundarios, es decir, no evitan un accidente de tráfico, pero están diseñados para prevenir o minimizar enormemente las lesiones de los ocupantes en caso de que este se produzca, según la Fundación FIA para el Automóvil y Sociedad.

Seguridad vial

El Plan Mundial del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030 propone un enfoque de sistemas seguros integrados que identifica el uso seguro de las vías de circulación como un aspecto básico de la seguridad vial, y señala a la no utilización de cinturones de seguridad y sistemas de retención infantil como un comportamiento que contribuye a la fatalidad de los siniestros.

Por otro lado, la Estrategia Española de Seguridad Vial 2030 identifica como un área estratégica la “tolerancia cero con comportamientos de riesgo”, abordando las actividades de vigilancia y control de las conductas de mayor riesgo para reducir la incidencia y el impacto de los siniestros viales.