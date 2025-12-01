Roban en el almacén municipal de Canet con el camión del consistorio

El Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer ha denunciado el robo de una importante cantidad de material de jardinería del almacén municipal. Los hechos han tenido lugar este lunes de madrugada cuando un grupo de desconocidos entró forzando una pared de chapa y retirando una bajante. Una vez dentro, cargaron un camión municipal con el material sustraído y se dieron a la fuga.

Vehículo recuperado

El robo no ha producido grandes daños en el almacén, y el vehículo ha sido recuperado esta mañana -en buen estado- en un campo de naranjos en las inmediaciones de la localidad castellonense de Almenara. Sin embargo, el material sustraído (compresores, tijeras de podar eléctricas, motosierras de pértiga…) no ha sido recuperado al cierre de la edición. En el ayuntamiento trabajan ahora en cuantificar los daños y en trasladar el incidente al seguro, aunque las pérdidas se cuentan ya por miles, según fuentes municipales.

El ayuntamiento ha denunciado los hechos por lo que se ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido y dar con los autores del robo.